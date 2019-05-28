日經濟大臣： 川普盼美日談判儘速有進展

2019-05-28 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本經濟產業大臣茂木敏充今天表示，美國總統川普暗示可能在今年8月宣布關於美日貿易協議的事項，或許反映他希望協商能迅速有所進展。

川普昨天和日本首相安倍晉三會談後告訴記者，他預料兩國「會宣布一些事項，可能在8月，對兩國都有大有助益」。

茂木今天在例行內閣會議上告訴記者：「從他談話的措辭來看，可以看到總統表達他希望談判能儘速有所進展，在有些事項達到彼此互惠的成果。」