棄核能恐傷抗暖化目標 國際能源總署盼討論

2019-05-28 10:03 中央社 巴黎27日綜合外電報導



國際能源總署（International Energy Agency）今天表示，除非先進經濟體找出方法延長核子反應爐的壽命，否則核能容量急遽下滑，將威脅氣候變遷目標及電力供應安全。

核能是僅次水力發電的全球第2大低碳電力來源，目前占全球電力生產10%，但美國和歐洲的核反應爐平均已超過35歲，而因為天然氣低廉以及對安全要求更加嚴格，使得運轉核能不符經濟效益，全球452個反應爐也有許多將會關閉。

國際能源總署今天在20年來第一份關於核能的大型報告中說：「政策若不改變，2025年前先進經濟體的核能容量或將減少25%，2040年前減少量更將高達2/3。」

過去20年風力和太陽能發電增加580十億瓦（gigawatt，GW），儘管如此，國際能源總署能估算，2018年潔淨能源占全球電力供應比率為36%，和20年前不相上下，而這正是因為核電的減少。

未來20年核能必定會減少，為了有所因應，可再生能源的投資須增5倍，但那麼做不只非常昂貴，也需要投資大型電力網。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，能源總署並非要求已將核能除役的國家重新考慮，而是認為，決定保留核能的國家應有更多支持核能的作為。

他說，各界對核能低碳特性及其在能源安全方面扮演的角色不夠重視，以致於現有的核電廠無法有效營運，新核能計畫又因成本超標而耽擱。

比羅爾表示：「不採取行動對核電提供更多支援，全球想轉型為更乾淨的能源系統，將更難上加難。」