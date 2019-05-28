供給趨緊助油價上揚 貿易戰懸而未決拉抬黃金

2019-05-28 07:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一上漲逾1%，主因供給趨緊抵銷貿易戰疑慮；金價周一觸及逾一周高點，因美中解決貿易爭端的前景並不樂觀。

布蘭特原油期貨上漲1.42美元或2.07%，結算價報每桶70.11美元。西德州原油期貨上漲0.59美元或1%，結算價報每桶59.24美元。

中東緊張局勢、石油輸出國組織（OPEC）主導的減產加上美國制裁所導致的供給下滑，助油價回升，布蘭特原油今年以來上漲約29%。

金價走高，因美中貿易緊張關係提振對避險資產的需求，美國經濟數據疲軟，令市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升高。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,285.34美元，一度觸及5月17日以來最高的1,287.32美元。美國黃金期貨上漲0.1%，報每英兩1,284.40美元。

美國總統川普周一表示，尚未準備好與中國達成協議，示意美中距離達成貿易協議還很遙遠。荷蘭國際集團分析師Warren Patterson表示，川普的言論，就美中貿易協議前景來看並不樂觀，圍繞貿易的持續不確定性，增加對避險資產的需求。

美國上周公布的製造業數據和資本財新訂單下降，引發市場疑慮，擔心貿易衝突可能傷害美國經濟，提振投資人對降息的預期。

市場也密切關注歐洲議會選舉，自由主義者、綠黨和疑歐民族主義者的支持率飆升，保守派的歐洲人民黨（EPP）和社民盟（S&D）雖仍是最大黨團，但席次沒過半。

OANDA高級市場分析師Alfonso Esparza表示：「地緣政治引發波動性上升，令黃金受惠。如果英國政局和美中貿易問題繼續帶來高度不確定性，金價可能再次升穿1,300美元。」