義大利未能控制債務 可能面臨歐盟高達40億美元的處罰

2019-05-28 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



彭博引述知情人士報導，義大利未能控制債務，歐盟委員會正在考慮下周交付懲戒。義大利最終可能挨罰35億歐元（40億美元）。

不願具名的官員透露，這議程可能列入歐盟例行的預算監測程序，最有可能發生在6月5日。果真如此，這象徵義大利和歐盟之間為預算問題再掀糾紛。 義大利財政部發言人不願評論。

義大利債券應聲下跌，基準10年期公債殖利率攀升12個基點至2.66％。歐元下跌0.1％至1.1192美元。

義大利副總理Matteo Salvini周一表示，他將在制定下一次預算時反擊歐盟的要求。Salvini所屬政黨在周日的歐洲議會選舉中取得重大勝利，本人也在民粹派執政聯盟中占了上風。

「我被告知歐盟委員會將寄來一份關於義大利經濟的信函，」Salvini在米蘭表示： 「我認為義大利人給了我和政府一項使命，讓我們徹底的、冷靜的和建設性的重新討論那些導致就業不穩，失業和市場焦慮的因素。」

歐盟委員會的建議只是漫長而複雜的過程中的一個步驟，需要歐盟各國政府多次權衡考量。歐盟財長將必須簽署所謂的過度赤字程序建議，屆時可能需要義大利支付占國內生產毛額0.2％的「無息存款」，約35億歐元。

歐盟財長必須說明是否同意委員會的提議，可能是在7月月初的下一次會議上。如果義大利不遵守存款要求，將違反歐盟法律。