歐盟劃紅線警告 不許川普制裁進口車

2019-05-28 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



歐盟27日表示，將反對美國對歐洲進口車或汽車零組件發動任何形式的抵制，凸顯跨大西洋貿易爭端未來風險將擴大的疑慮。

彭博資訊報導，歐盟貿易高層反對川普月初提議調降歐盟對美進口車輛的配額，川普聲稱該出貨量將威脅國家安全。

川普已在17日宣布，將延後180天決定是否對汽車加徵25%關稅，但說「需要透過降低進貨量改善國內競爭狀況」，並指示美國貿易代表賴海哲搞定歐盟與日本。然而，自動限制出口違背世界貿易組織（WTO）的規定。

瑞典貿易部長林德（Ann Linde）27日在歐盟總部說：「我們百分之百反對」，並獲得法國外交部長勒穆安呼應，表示歐盟28個成員國將尊重WTO規範。

這個爭端可能導致歐盟和美國計劃消弭區域內所有工業產品關稅的構想化為泡影，同時瓦解去年7月雙邊達成的停火協議。美國對歐洲進口車課徵關稅的可能性提高，歐盟也將祭出關稅反制。

美國去年對全球向美進口的鐵和鋁分別課徵25%和10%關稅，作為回應，歐盟對價值28億歐元（31億美元）的美國商品加徵25%關稅。根據歐盟委員會，若美國對所有進口車課徵25%關稅，將使歐洲進口車在美國的標價增加1萬歐元。