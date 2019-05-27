特斯拉財困大削成本 傳連員工廁所衛生紙都不買了

2019-05-27 22:13 香港01 記者何敬熹／報導



電動車生產商特斯拉（Tesla）再陷財困。 法新社 分享 facebook

電動車生產商特斯拉（Tesla）再陷財困，雖然Tesla在上個季度末仍有22億美元現金，但據外媒取得Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）寄給員工的郵件，Tesla今年首季淨虧損達到7億美元，按目前的燒錢速度，Tesla只有約10個月時間來實現收支平衡。

為此，據報Tesla正雷厲風行地削減成本，不但馬斯克和公司新任首席財務長Zach Kirkhorn會親自審查未來所有支出，科技媒體《Electrek》引述消息人士指，Tesla的幾個工廠團隊不但不再訂購辦公用品，甚至不再訂購廁紙，令員工要從家中自己帶紙巾來公司。該報道續稱，Tesla過往會聘請外部公司負責為未售車輛進行清洗，但現在為節省成本，改為由員工進行。

對於該報道，馬斯克在社交媒體上指這「完全是胡說八道」（complete nonsense），但無再進一步詳細解釋。《Electrek》的編輯則在馬斯克的回應下強調報道的真確，更追問馬斯克究竟是想評論該報道，還是員工向外洩露公司情況的行為。

同為電動車公司的法拉第未來（FF），去年曾傳出因與恒大健康（0708）之間發生財務糾紛，FF員工表示公司已兩星期無廁紙供應。

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文章授權轉載自《香港01》