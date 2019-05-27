戴正吳：夏普輸美筆電生產 擬從中國移往台灣等地

2019-05-27 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



夏普董事長兼社長戴正吳接受日經新聞等日本媒體訪問時表示，美國對中國祭出的第四波關稅可能包含該公司生產的一些筆電，因此考慮把這些產品的生產從中國轉移至台灣和東南亞，用於複合式印表機以及數位告示牌等產品的大型面板產線也考慮轉移。

日經新聞報導，美國第四波對中國關稅預計將在6月底以後發動。戴正吳表示，目前夏普子公司Dynabook生產的筆電全數都在中國生產，但若第四波關稅啟動，考慮將這些生產移往台灣、越南等夏普和母公司鴻海的生產據點。戴正吳說：「東協地區能夠以低廉成本生產的地方很多。夏普出口美國的筆電只占整體約10%。」

戴正吳並表示，若第四波關稅發動，目前在江蘇省工廠生產的中高階複合式印表機，將把出口美國部分的生產移往泰國；目前由鴻海中國工廠生產的廣告用大型面板，也將移至鴻海的墨西哥工廠生產。

戴正吳也強調，該公司在中國生產、出口美國的產品的銷售，僅占所有最終商品銷售的3.8%，對業績的影響十分輕微。