美實施第二次亞臨界核試 日：應列入核軍縮討論

2019-05-27 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



今年2月第二次美朝峰會前夕，美國進行了川普上台後第二次不伴隨核爆的「亞臨界核試」。

NHK指出，美國能源部所轄Lawrence Livermore國立研究所24日公布在美國西部內華達州和試驗場進行了臨界前核試驗。這次試驗被命名為「Ediza」，使用高性能炸彈引爆鈽，並在其核分裂過程中捕捉高質量的放射影像，從而取得詳細科學數據。研究所稱，這項計畫可強化美國所保有核武的安全度。

這是川普政權自2017年12月以來，第二次實施臨界前核試驗，美國史上第29次。

日本官房長官菅義偉今日在例行記者會被問及此事表示，日方已知這次實驗並沒有伴隨發生全面禁止核試驗條約(CTBT)所禁止的核爆。日本政府重視該條約所規範的具體核軍縮措施，希望能盡早促成其正式生效。他表示，從實現沒有核武世界的角度來看，沒有伴隨核爆的核試驗，包括亞臨界核試等，是推動核軍縮過程中需要被討論的議題。

NHK指出，華府去年2月發表新的核戰略，為了對抗中國大陸和俄羅斯，提升威懾力，將透過核試等推進核戰力的現代化，增強被稱為「低能核」的壓抑了威力的核兵器。這項實驗在2月美朝峰會前實施，代表川普政權在迫使北韓去核武的同時，自己卻進行亞臨界核試，提升核武性能，預料將引起反核團體的強烈反彈。