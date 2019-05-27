鐵礦砂站穩100美元 庫存少供應緊 陸期貨連漲九日

2019-05-27 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



鐵礦砂價格今天站穩每噸100美元之上，市場擔心海運的鐵礦砂供應量面臨全球性短缺，一舉拉抬新加坡和中國的鐵礦砂期貨價格。此外，中國大陸港口庫存量再度急劇下滑，幾家券商紛紛上修價格預測。

大連鐵礦砂期貨今天交易創下2014年以來最高價位，最活躍合約的價格料連續九日上漲，創最長連漲紀錄。在新加坡市場，6月合約一度上漲2.8％至每噸103.78美元。在雪梨的礦業股包括Fortescue Metals Group Ltd. 和力拓都上漲。

由於供應受到巴西淡水河谷大壩崩塌和礦山縮減的影響，鐵礦砂價格2019年持續上漲。同時，由於鋼鐵產量創紀錄，中國需求旺盛。投資人和分析師一直在追蹤港口庫存，上周降至2017年以來最低水平，澳洲礦砂庫存量下降幅度最大。

宏源期貨發布報告說：「鑒於巴西和澳大利亞早先出貨量異常低，庫存很難恢復到去年水平」，「與此同時，高爐作業率處於創紀錄水平，為鐵礦石需求帶來強勁上升勢頭。」

上海鋼之家周五晚間的數據顯示，上周中國港口庫存總量減少3％，至1.278億噸，創下2017年2月以來的最低水平。