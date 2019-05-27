亞幣表現最差韓元還不夠慘？ 韓投資人大舉出走落井下石

2019-05-27 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



韓元近月來接連走貶，但南韓投資人顯然毫不在乎，狂買外國資產，讓在亞幣中表現殿底的韓元面臨繼續下跌的壓力。

據韓國證券集保公司統計，南韓投資人最近一季淨買入379億美元的外國股票和債券，較前一季大增51%。同時，因南韓經濟走緩，美中貿易戰和半導體市場低迷導致出口下挫，韓元今年以來貶值6%。

亞幣今（27）日普遍回升，韓元兌美元上漲0.3%，報1,184.75韓元，台幣平盤開出後小幅走升，目前回到31.50。

投資人對海外資產需求大增，是受到南韓國內股市持續疲弱的影響。南韓Kospi指數過去一年來下跌17%，相較之下，全球股市今年漲了10%。

南韓最大投資者國家退休基金（NPS）堪稱轉進海外的先鋒，南韓衛福部去年表示將擴大對海外股市的投資，原本計畫是2022年投資比率達到25%，如今計劃2023年止加碼至30%。

教保證券經濟研究員 Lee Young Hwa 說：「本地投資人看來正轉出南韓，因為各項經濟指標都陷停滯，就供需來講，這對韓元是個不利現象。 」不過，她強調，韓元走貶的主要推手是貿易戰和全球經濟成長走緩。

南韓當局並未坐視韓元走貶，據財經部官員透露，官方上周已告誡交易員，韓元最近貶過了頭，不久將開會討論扭曲市場的交易情況。

雪上加霜的是，市場利空頻頻。三星電子單單本月股價便下跌6.9%，市場顧慮美中貿易戰不利全球晶片業的前景。