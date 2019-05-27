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虛榮編碼！ 如今美國成衣女裝8號約和60年前16號一樣大

2019-05-27 09:41聯合報 記者馮克芸╱即時報導

華爾街日報報導，美國成衣男裝尺寸一向固定，但女裝就麻煩了，儘管美國材料和試驗協會（ASTM）的女裝尺碼量身小組委員會定期發布及更新女裝尺碼標準，但製造商未必遵照，再加上美國女性平均體重逐漸增加，尺碼混亂情況極為普遍，A品牌的8號可能相當於B品牌的4號，而如今美國女裝中等（M）尺寸的8號，大約是1958年的16號（XL）。

華爾街日報說，ASTM在1941年根據10042名女性的量身資訊，為身高163公分的女性，按體重45.5-63.5公斤，分成五個等級，訂出最早的尺碼標準。1958年，美國商務部參考業界回饋意見，出版新的女裝尺碼標準，此後又在1970、1995、2011年加以修訂。

但水牛城州立大學時裝及紡織技術教授布拉地（Lynn Boorady）說，1940年代女性的平均體重是58.1公斤，現在是接近68.1公斤。

1958年時，普通女裝8號的胸、腰及臀圍，分別是31、23.5、32.5英寸。如今，普通女裝還按腰臀落差，分出「平身」（straight）及「曲線」curvy）兩種，平身的三圍是 36.25、29.5、38.5英寸，「曲線」的三圍是36.25、28、39.25英寸。

換句話說，同樣是8號，今天的8號在胸圍上比61年前增加了5.25英寸，腰臀則各增加至少4.5及6英寸；今日列為中等（M）的8號，在1958年接近超大（XL）的16號。

有人稱這種現象是「虛榮編碼」，即美國成衣女裝越做越大，但在標識上卻讓人有錯覺，因為同樣身材的人需要的尺碼似乎越來越小。

ASTM的尺碼量身小組委員會至今仍每年開兩次會，最近一次會議是下月3日在科羅拉多州的丹佛召開。布拉地指出，業界說，現在常因尺碼問題收到退貨，這個小組委員會得調整標準。

華爾街日報報導，美國成衣女裝的實際尺寸其實越來越大，但編碼卻越來越小，如今的8號...
華爾街日報報導，美國成衣女裝的實際尺寸其實越來越大，但編碼卻越來越小，如今的8號在60年前要算是16號。法新社
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