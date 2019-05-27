加密貨幣一個月來持續反攻 比特幣漲至一年來最高

2019-05-27 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



悄悄地，比特幣已漲回一年來最高峰，這波漲勢翻了一倍以上。

比特幣今天上漲8%，站上2018年5月以來最高價位，東京時間8:00左右報8,678.58美元。

單單本月，比特幣便漲了66%，市場顯然不太擔心如此價位可能已超出其「內在價值」。這波漲勢的確不乏利多助陣：富達證券敲定計畫，將替法人客戶買賣數位化資產，而E*Trade也評估投入加密貨幣交易。

其他加密貨幣今天也上漲，Litecoin漲7.7%，以太幣漲4.9%。