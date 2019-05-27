外國人為壓低匯率 美擬視為補貼

2019-05-27 00:37 聯合報 編譯 聯合報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國商務部提出新法規，把外國政府人為壓低本國貨幣匯率認定為補貼行為。圖為美國商務部長羅斯。 （美聯社） 分享 facebook

美國商務部提出一項新法規，把外國政府人為壓低本國貨幣匯率認定為補貼行為，將允許美國企業向美國國際貿易委員會申告外國競爭對手享受不當匯率利益；一旦成立，將對外國企業予以懲罰，包括對相關進口產品開徵平衡稅，甚至加徵關稅。商務部已公告這項計畫，正在徵詢各界意見。

目前美國企業不得基於匯率因素，申告外國競爭對手獲得不當補貼。

商務部發言人並未表示這項措施是針對中國大陸；在書面提案中，只表示這項計畫將適用於任何以人為方式壓低匯率的國家。大陸由於經常帳順差持續縮小，如今已未必符合「操縱匯率」的標準，反而是日本、台灣、南韓及瑞士的順差仍高。

商務部長羅斯表示，這項措施將使政府更能夠對抗外國「匯率操縱」行為。他表示，「這項法令變更將使外國出口商提高警覺，了解商務部能夠干預匯率補貼。外國將不再能利用匯率政策，而對美國勞工及企業不利」。

商務部在計畫中指出，依據新規則，每年只會有少數案例能夠成功地對外國企業開徵平衡稅，估計一年的稅額為四百萬至二一○○萬美元。

專家表示，儘管許多美國企業歡迎這項措施，但整體影響可能不大，而且還須經歷冗長法律程序才可能成案。

專家指出，匯率受到多種因素影響，包括財政政策、貿易與法規等政策，很難判定何謂「公平」匯率；而且進入法律程序後，這些因素可能再發生變化。