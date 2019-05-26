歐盟嚴禁化學成分 美多數照用

2019-05-26 12:38 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／綜合報導



許多歐盟禁止的化學成分，在美仍可合法使用。圖非本新聞相關品牌。 歐新社 分享 facebook

從化妝品、牙膏、洗髮精到清潔用品、果汁、起司等，數百種在歐盟禁用的有害成分，在美國仍合法。美國與歐盟標準不一，單就化妝品來說，歐盟禁止超過1,300項化學成分，美國只對其中11項下禁令。

英國衛報報導，今年1月，美國康乃狄克州參議員博斯坦（Alex Bergstein）提出法案，要求康州所有化妝品都需符合歐盟化學成分安全標準，但法案恐難過關。博斯坦說，許多美國人不知道自己正在吸收不安全的化學物質。

美國直髮產品、指甲油中，可找到歐盟禁用在化妝品的致癌物甲醛；美國皮膚、頭髮產品中，含有導致生殖問題的羥基苯甲酸，但歐盟禁止使用；歐盟、加拿大禁用煤焦油染劑多年後，依然可在美國眼影中找到。

歐盟法規規定，製造廠商必須證明產品安全才能上架。美國有類似法規管控新的化學成分進入市場，但不適用現有產品已使用的成千上萬種可能有毒物質。

含鉛油漆在世界二戰前已被大部分歐洲國家禁止，美國1978年才有動作；歐盟2003年就禁用會汙染水質的草脫淨（atrazine），但它仍是美國最普遍的除草劑。2007年研究發現，部分人工色素及防腐劑造成兒童過動，有些歐洲國家已管制起司、巧克力、果汁使用某些色素，美國至今仍在使用。

美環保署（EPA）1989年圖禁用石棉，但生產商抗爭，禁令被聯邦法庭推翻。美國市面上多達4萬多種化學物質，美環保署只禁六項，包括多氯聯苯、某些會造成臭氧層破洞的噴霧及戴奧辛（當年越戰使用的「橙劑」成分）。

美環保署可根據1976年通過的毒性物質管理法（TSCA）限制有害化學成分，但功效不大。該法案專注在新發現的有毒物質，且在產品上市前僅有90天可判定是否含有毒物質。

2016年通過的勞滕伯格法（Lautengerg Act）要求美環保機關評估所有潛在危險化學成分，但待處理的成分很多，進展緩慢。美FDA剛離職的局長戈特里（Gottlieb）指出，現今仍無任何規範規定化妝品製造商在美國銷售前測試產品安全，廠商可以自由決定是否測試，並向FDA登記。