親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
英首相黯然下台
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本各地熱如盛夏 北海道飆出39度破紀錄高溫

歐盟嚴禁化學成分 美多數照用

2019-05-26 12:38聯合晚報 編譯胡夢瑋／綜合報導

許多歐盟禁止的化學成分，在美仍可合法使用。圖非本新聞相關品牌。 歐新社
許多歐盟禁止的化學成分，在美仍可合法使用。圖非本新聞相關品牌。 歐新社
分享

從化妝品、牙膏、洗髮精到清潔用品、果汁、起司等，數百種在歐盟禁用的有害成分，在美國仍合法。美國與歐盟標準不一，單就化妝品來說，歐盟禁止超過1,300項化學成分，美國只對其中11項下禁令。

英國衛報報導，今年1月，美國康乃狄克州參議員博斯坦（Alex Bergstein）提出法案，要求康州所有化妝品都需符合歐盟化學成分安全標準，但法案恐難過關。博斯坦說，許多美國人不知道自己正在吸收不安全的化學物質。

美國直髮產品、指甲油中，可找到歐盟禁用在化妝品的致癌物甲醛；美國皮膚、頭髮產品中，含有導致生殖問題的羥基苯甲酸，但歐盟禁止使用；歐盟、加拿大禁用煤焦油染劑多年後，依然可在美國眼影中找到。

歐盟法規規定，製造廠商必須證明產品安全才能上架。美國有類似法規管控新的化學成分進入市場，但不適用現有產品已使用的成千上萬種可能有毒物質。

含鉛油漆在世界二戰前已被大部分歐洲國家禁止，美國1978年才有動作；歐盟2003年就禁用會汙染水質的草脫淨（atrazine），但它仍是美國最普遍的除草劑。2007年研究發現，部分人工色素及防腐劑造成兒童過動，有些歐洲國家已管制起司、巧克力、果汁使用某些色素，美國至今仍在使用。

美環保署（EPA）1989年圖禁用石棉，但生產商抗爭，禁令被聯邦法庭推翻。美國市面上多達4萬多種化學物質，美環保署只禁六項，包括多氯聯苯、某些會造成臭氧層破洞的噴霧及戴奧辛（當年越戰使用的「橙劑」成分）。

美環保署可根據1976年通過的毒性物質管理法（TSCA）限制有害化學成分，但功效不大。該法案專注在新發現的有毒物質，且在產品上市前僅有90天可判定是否含有毒物質。

2016年通過的勞滕伯格法（Lautengerg Act）要求美環保機關評估所有潛在危險化學成分，但待處理的成分很多，進展緩慢。美FDA剛離職的局長戈特里（Gottlieb）指出，現今仍無任何規範規定化妝品製造商在美國銷售前測試產品安全，廠商可以自由決定是否測試，並向FDA登記。

2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

美記者：川普簽署美日貿易協定願等到日本參院選後

2019-05-26 13:36

國際財經市場未來一周展望

2019-05-26 12:48

南韓年金改革 呼聲也響起

2019-05-26 12:48

美日峰會明登場 貿易問題恐難有具體共識

2019-05-26 10:47

「你在哪裡？」 川普與日企業家餐敘 趁機消遣豐田社長

2019-05-26 09:46

美日何時達成貿易協議？福斯新聞：日本參院大選後

2019-05-26 09:17

美股連跌五周 市場更趨謹慎

2019-05-26 01:04

貨幣操縱國名單 越南將除名

2019-05-26 01:04

中國點火 亞太商辦熱力四射

2019-05-25 23:02

溫哥華豪宅避稅 爭相出租

2019-05-25 23:02

股市震盪 REITs成資金避風港

2019-05-25 23:02

川普訪日 籲增加對美投資

2019-05-25 23:02

銅價連跌六周 今年漲幅吐回

2019-05-25 23:02

為敗選負責 印度國大黨主席拉胡爾請辭被慰留

2019-05-25 22:33

印度課輔中心大火20死 3負責人送辦

2019-05-25 22:31

道瓊工業指數已連跌五周 從美債行情來看恐怕還有得跌

2019-05-25 18:28

【貿易戰影響】債券利率走低 資金或回流股市

2019-05-25 13:39

過去一周市場回顧

2019-05-25 13:26

小職員要花158年才能賺到CEO1年薪水

2019-05-25 13:24

美國最高薪CEO們 男人薪水是女人6倍

2019-05-25 13:24

兩大利空 國際油價周線重挫

2019-05-24 23:45

馬士基Q1轉虧 賠逾6億美元

2019-05-24 23:45

馬士基CEO：別被川普加稅推文唬住

2019-05-24 23:40

俄國有望躍黃金出口二哥

2019-05-24 23:40

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:53

伊爾艾朗專欄／貿易戰結局…全球經濟重組

2019-05-23 00:19

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

世衛將首度認可中醫地位 西醫界群起反彈

2019-05-25 15:24

真實版大逃殺！菲律賓死亡馬拉松 賽鴿存活率僅一成...

2019-05-26 09:00

美制裁華為 學者：全球半導體業衰退恐擴大

2019-05-25 20:21

影／科普影片揭密！溶掉鋁罐外層 內部竟有塑膠膜

2019-05-25 16:56

道瓊工業指數已連跌五周 從美債行情來看恐怕還有得跌

2019-05-25 18:28

「你在哪裡？」 川普與日企業家餐敘 趁機消遣豐田社長

2019-05-26 09:46

日本各地熱如盛夏 北海道飆出39度破紀錄高溫

2019-05-26 12:27

安倍不計毀譽吹捧川普 法新社：堪為模範

2019-05-25 22:43

覲見日本天皇有何規矩 美國歷任總統都有煩惱

2019-05-26 10:46

川普抵達日本第一件事...先見40位日本企業老闆

2019-05-25 23:45

才剛就任 烏克蘭人請願要求新科總統下台

2019-05-25 20:05

聖母峰攻頂再傳死訊 一週遇難增至10人

2019-05-25 19:21

美股連跌五周 市場更趨謹慎

2019-05-26 01:04

洛基超暖心！男神湯赫度斯頓遇語障粉絲 即轉手語溝通片段瘋傳

2019-05-25 19:50

有片！珠峰攻頂大塞車 3天奪7命

2019-05-25 15:13

全世界最貴的藥…

2019-05-26 03:10

川普訪日聚焦貿易 要求「美日貿易應更公平」

2019-05-26 00:03

34非裔女性畢業 西點軍校寫歷史

2019-05-25 23:50

領更多！南韓銀髮族延後請領年金5年爆增10倍

2019-05-26 11:33

看懂歐洲議會在選什麼？希望歐盟死還是活

2019-05-25 22:20

美中貿易戰升溫 外商轉向越南投資

2019-05-25 19:20

川普專機抵日 將參加歡迎式

2019-05-25 16:23

華裔法官在法庭與網路批川普 遭停職半年

2019-05-25 15:21

為什麼越南不會被美列為貨幣操縱國 原因在此…

2019-05-25 16:13

因父親拍下她開車模樣被捕 沙國女權運動者遭無情虐待

2019-05-26 13:53

貨幣操縱國名單 越南將除名

2019-05-26 01:04

美日何時達成貿易協議？福斯新聞：日本參院大選後

2019-05-26 09:17

安倍親駕球車載川普「川安會」前打小白球放鬆

2019-05-26 11:10

英相爭霸戰開打 硬脫歐風險增

2019-05-25 23:50

觀察站／討川普歡心 日本「開足馬力」

2019-05-25 23:52

害人害己？美城市遭軟體勒贖 來源竟是美政府網路武器

2019-05-26 12:06

星期人物／英烹調革命之王 奧利佛餐飲帝國崩垮

2019-05-25 23:50

東京晴空塔燈光秀歡迎川普訪日

2019-05-25 23:43

溫哥華豪宅避稅 爭相出租

2019-05-25 23:02

川普訪日前夕大動作！增1500美軍到中東 緊急軍售沙國、阿聯威嚇伊朗

2019-05-25 15:18

第五度小白球聚 安倍親駕球車載川普

2019-05-26 10:37

嚇阻伊朗…川普增兵中東 軍售沙國

2019-05-26 00:10

新澤西州首府酒吧外傳槍擊 10傷2命危

2019-05-26 06:49

川普擬特赦數名犯罪軍人 掀濫權爭議

2019-05-25 15:20

美國安顧問：北韓射飛彈違反安理會決議

2019-05-25 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top