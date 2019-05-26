「你在哪裡？」 川普與日企業家餐敘 趁機消遣豐田社長

2019-05-26 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國總統川普25日抵日，與日本40位企業高層共進晚餐，包括上周公開譴責川普的豐田汽車社長豐田章男，川普在餐會上趁機消遣他。

彭博資訊報導，川普在晚宴前發表談話時，公開點名「豐田在哪裡？」在場的人指出人群中的豐田章男後，川普說，「一點都不像大老闆，我以為那個才是你！」。

川普日前表示進口車輛及零件嚴重威脅美國汽車工業及國家安全，點名日本及歐盟並宣布將提高關稅。針對此事，豐田章男公開隨後譴責川普的說法，表示川普這樣說如同向豐田傳達訊息，豐田在美國的投資不受歡迎。

豐田章男同時為日本汽車工業協會主席，顯示日本汽車產業的擔憂。

其他受邀參加晚宴日本汽車企業高層有，日產汽車（Nissan）、本田汽車（Honda）、馬自達汽車（Mazda）及速霸陸汽車（Subaru）。

川普為令和時代日本第一位邀請的外國領袖。在美中貿易戰持續開打下，與美國保持友好關係對日本有利。

川普上周宣布將延緩汽車關稅一事，協商仍在進行。他表示，「你也知道，美國、日本正在討論對雙方都有利的協議。日本過去有段時間在美日關係中占很大的優勢，但沒關係，也許這是你喜歡美國的原因。」

川普表示，希望達成協議，幾個月後即可發表重大聲明，同時也稱讚晚宴與會者，是世界上最棒的生意人、美國重要的投資者。