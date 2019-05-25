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不接受慰留！ 楊秋興：和要選總統的韓國瑜不是朋友了

川普抵達日本第一件事...先見40位日本企業老闆

2019-05-25 23:45聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

美國總統川普25日傍晚以國賓身分飛抵日本訪問，隨及與40位日本企業家共進晚餐。川普在晚餐會演講表示，「美日貿易應該要更公平」，展現削減美日貿易赤字的強烈意念。

獲邀出席川普晚宴包括軟銀董事長孫正義、豐田董事長豐田章男等積極在美投資的日企，領域橫跨汽車、貿易、金融等。川普一一寒暄，盛讚「全球最偉大的四十位企業領袖都在這」，刻意展現與日本企業的親密關係。他感謝這些企業對美國經濟的貢獻，並希望日系企業能加大投資力道。

川普致詞時表示，美國和日本正持續進行談判，他認為兩國之間的貿易應該能更加公平。他說，美日間建立了有史以來最親密的關係，但在令和時代，希望雙方經濟合作能得到進一步加強。「期待不久將來能發布有關貿易的一些消息，若能在幾個月內做出重大宣布，更好」。

日媒分析，27日將舉行美日峰會，川普此刻正有意加大對安倍政府的壓力。

川普與日本企業餐敘同時，日本經濟財政擔當大臣茂木敏充與美國貿易代表賴海哲也舉行了會談，這也是自四月以來第二次的部長級談判。讀賣新聞指出，賴海哲訪日行程是突然決定的，顯示川普面對明年總統大選，需要儘快在對日貿易談判中取得美國國民看得見的成果。日本方面則希望再次確認迄今為止進行的貿易談判的進展情況，由於6月在大阪舉行廿國集團峰會(G20)時，預料將會再次舉行美日峰會，日方希望在此之前釐清方向感。

川普是日本新天皇德仁即位後招待的首位國賓，獲日本破格高規格款待。他在專機上透過推特表示，期待代表美國與日皇見面，也將和他的朋友、日本首相安倍晉三討論貿易及軍事議題；專機降落前又再度透過推特表示，已和梅蘭妮亞做好抵達日本的準備，很期待馬上能和大家見面。雖然美國政府高官事先透露，川普此行主要目的是祝賀日本進入新時代，向全世界展示前所未有強大美日同盟關係。但川普會不會在日美貿易問題上強烈要求日本讓步，仍受到關注。

川普日本經濟專機
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