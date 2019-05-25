東京晴空塔燈光秀歡迎川普訪日

2019-05-25 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美國總統川普今天傍晚飛抵日本訪問，日本地標之一、晴空塔在川普停留日本期間，晚間點燈選用象徵美國國旗的藍白紅三色的燈光秀。