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美企若未實施庫藏股 標普500恐低上近20%

2019-05-25 23:11經濟日報 記者陳律安╱即時報導

企業實施庫藏股的做法屢屢成美國兩黨抨擊的箭靶，但若沒有這麼做，股市將低上許多。

根據研究公司Ned Davis Research編製數據，若未實施庫藏股，標普500指數可能比目前水準低19%。該公司調查標普500從2011年第1季到2019年第1季這段期間的表現，再減掉每月淨回購的規模，最後得出這個結論。在這段期間內大盤上漲逾125%，淨回購金額達約3.5兆美元。

Ned Davis Research首席美國策略師克里索表示，如果實施庫藏股的閒置現金挪為他用，現在標普500指數價位可能會比較低。

共和與民主兩黨不約而同議員抨擊庫藏股，並希望提高企業回購自家股票的難度。他們認為，企業回購庫藏股使高層薪酬膨脹、股價走高，但付出代價的卻是員工。民主黨參議員舒默及桑德斯認為，應該使用這筆現金拉抬薪資至生活水準，並提供健保等福利。

共和黨參議員盧比歐也表示，美國稅法獎勵推高股價，犧牲的卻是未來的生產力及就業。

雖然政治人物疾呼應抑制庫藏股，但若真這麼做，股市將比現行水準低。Ned Davis Research說，若將實施庫藏股的錢改為發放股利，標普500指數會低10%，改為再投資大盤將低上2%，繼續持有閒置現金則股市會比現在水準低5%。

若未實施庫藏股，美股大盤將低上許多。歐新社
若未實施庫藏股，美股大盤將低上許多。歐新社
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