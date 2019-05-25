道瓊工業指數已連跌五周 從美債行情來看恐怕還有得跌

2019-05-25 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周五臨國殤節連假前上漲，但漲幅不足以彌補貿易緊張局勢引發的一周跌幅，道瓊工業指數已一連五周下跌，標普500指數也連三周下跌，但從美債受到追捧來看，投資人不敢篤定美股已跌近底部。

美股周五收漲，美國總統川普表示可將華為納入美中貿易協議，暗示可能對華為放鬆管制。道瓊工業指數漲0.4%收25,585.69點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.1%。一周下來，三大指數繼續收跌，道瓊跌0.7%，標普500指數和那斯達克各跌1.2%和2.3%。

川普5日推文威脅將對2,000億美元中國輸美產品加徵關稅，讓原本指望美中即將達成協議的全球投資人大感錯愕，如今愈來愈多分析師認為，貿易戰會繼續打下去，美國會加徵更具殺傷力的關稅措施。5日以來，道瓊已跌3.5%，標普500指數跌4.1%，那斯達克跌 6.5%，費城半導體指數更重挫達16.5%。

一如前兩周，美股本周仍隨貿易消息漲跌。美股周一下跌，有報導說Google、英特爾（Intel）不再和華為合作，周二又因美國對華為部分產品給予90天的緩衝期而上漲，周三又重挫，因為中國官方反擊美國應糾正「錯誤行為」。

Evercore 財富管理公司基金經理人萊恩（Charles Ryan）說：「一個月前市場的共識是美中會達成協議，如今大家認為終會敲定協議，但會拖上一陣子。」

道瓊連跌五周創下2011年以來最長頹勢，銅價這四周下挫8.9%、西德州中級原油（WTI）這一周跌7.7%，都反映一旦貿易戰拖延，需求可能跟不上供給。再來是美國債市。儘管中國拋售美債之說繪聲繪影，投資人反而大舉加碼美債，10年期公債殖利率收在2.327%，此外，10年期公債殖利率再度低於3個月期債券殖利率。殖利率曲線再現倒掛，讓美國再添經濟成長減退的又一警訊。

摩根士丹利投資管理公司董事總經理史利曼（Andrew Slimmon）認為，由此看來，標普500指數5月跌4%恐怕還不夠，他預測會由周五的2,826.06點繼續跌到2,750點。他說：「美債告訴我們股市還得重新調整預期。」

萊恩表示，半導體股重挫過後價位雖誘人，但投資人先得安於市場現實，也就是說，先對接受貿易戰繼續延燒的現實。