Google搜尋行動版小更新！多了消息來源LOGO更清晰

2019-05-25 15:35 中央社 台北25日電



Google搜尋小改版 多了消息來源LOGO。 翻攝 Google 部落格 分享 facebook 為了幫助使用者更快速找出最符合需求的搜尋結果，Google調整行動版搜尋頁面的視覺呈現，把網站名稱和圖示顯示於搜尋結果上方，讓使用者更方便決定接下來要探索的內容。

Google在官方部落格發文表示，Google希望搜尋服務能夠幫助人們快速、輕鬆的找到想尋找的資訊。這些年來，網路上可取得資訊的數量和格式已經有了劇烈的改變，包括圖像、影音內容的大幅成長，以及增添了更多可透過擴增實境（AR）模式查看的3D物件。

為了提供使用者更與時俱進及更實用的內容，Google搜尋頁面做了一些改變，新設計會讓網頁的品牌被呈現在更前面且更中心的位置，幫助使用者更快速了解資訊來源，以及了解網頁中與使用者想查找資訊有關的內容。

當使用者搜尋產品或服務時，Google也會在搜尋結果呈現實用的廣告資訊。使用者會在搜尋結果上方看到粗體的廣告標籤字樣以及網址，方便快速了解這項資訊的來源。

Google表示，這項新的設計能為搜索結果增添更多操作按鈕、提供實用預覽資訊，並透過清楚呈現的資訊來源，方便使用者了解網頁內容。這項更新將在接下來幾週陸續在行動版Google搜尋推出。