【貿易戰影響】債券利率走低 資金或回流股市

2019-05-25 13:39 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



隨著中美貿易戰的不確定性增加，美十年期債券利率（10-year Treasury yield）持續走低；截至23日，創下2017年底以來的新低。有分析師認為，低利率將促使投資者重回證券市場，因為部分股票的股息就高於債券利率。

中美貿易戰僵持不下，不確定性導致市場恐慌；美股與中國股市近日紛紛走低，道瓊工業指數（Dow Jones）23日跳水約300點，上海證券交易所綜合股價指數也下跌1.36%；中美雙方頗有殺敵一千，自損八百的態勢。

隨著證券市場動盪不安，湧入十年期美債的投資者日益增多，導致利率持續走低，23日已達2.29%，創下2017年底以來最低。ProShares全球投資顧問Simeon Hyman指出，不確定性是投資者最厭惡的狀況之一，大批資金因此流入債市，尋求更安全的投資回報。

前美聯準會顧問（adviser）Danielle Booth則表示，十年期債券利率走低，對美聯準會來說不是好消息；但對證券投資者，有一定的指導意義（take off their blinders），或是再度進入證券市場的信號。加之目前仍有許多指標顯示，美國經濟依舊強勁。例如申請失業救濟人數（jobless claims）走低等。這些利多因素，可部分抵消貿易戰帶來的負面影響。

RegentAtlantic首席投資官Chris Cordaro，與Danielle Booth有相同觀點。Cordaro表示，低利率債券，會讓股市看起來更有吸引力；考慮到部分股票的股息收入已經高於當前債券利率，他研判部分投資者將在近期回流證券市場。