西澳外海水質清澈 成養珠天堂

2019-05-25 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



澳洲廣播公司（ABC）報導，西澳外海的阿布洛霍斯（Abrolhos）群島不止海水清澈而吸引遊客，也是重要的養珠基地。「養珠之父」戴維森（Murray Davidson）就在這裡培育貝苗。

戴維森經營的貝苗養殖場位於群島的大鼠島上，靠發電機維持運作。若發電機或抽水幫浦故障，必須靠船隻或飛機從澳洲大陸送來替代品，否則大量貝苗不保。

因溫暖的Leeuwin洋流及孤立環境，該島保持乾淨原始的樣貌。戴維森直接將海水灌入養殖場，每天換水，將髒東西排出，確保幼苗在最好的生存環境下，長成養珠用貝苗。

與戴維森共事25年的專家克普（Derel Cropp）表示，除了乾淨水源，養殖場背後還有科學支持。 幼苗30至35天會長成貝苗（幼苗連接在貝殼上），這期間戴維森會檢查幼苗是否長出「貝殼腳」，若貝殼腳長出殼外並尋找附著點，就表示幼苗已長成貝苗。貝苗交給養珠業者前需觀察60天，再養兩年後才植入珍珠核。

放入珍珠核並不代表大功告成，珍珠核可能植入位置不當、被母貝排斥，四到五年才能採收黑珍珠。

戴維森有間培育五種藻類的養殖室，用以餵食幼苗。他花了五年才研究出餵食幼苗的藻類最佳比例。他2008年養出300萬個貝苗，接下來三年，卻一個貝苗都沒有養出來，因而花長時間鑽研。

戴維森讀完高一後，就開始工作，從事剪羊毛。進入珍珠產業前，他在油田工作，也捕過龍蝦。某天他在阿布洛霍斯發現黑蝶貝，啟發他養殖黑珍珠想法，1998年與兩名友人申請珍珠業執照。

黑蝶貝外，戴維森也養殖企鵝珍珠貝銷給餐廳。他計畫養殖Koi貝類、干貝、海膽以及海參，所有生物在當地都能找到，養殖不會破壞生態系統。