親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
英首相黯然下台
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

千萬得主是你嗎？快來對3-4月統一發票中獎號碼

西澳外海水質清澈 成養珠天堂

2019-05-25 13:12聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

澳洲廣播公司（ABC）報導，西澳外海的阿布洛霍斯（Abrolhos）群島不止海水清澈而吸引遊客，也是重要的養珠基地。「養珠之父」戴維森（Murray Davidson）就在這裡培育貝苗。

戴維森經營的貝苗養殖場位於群島的大鼠島上，靠發電機維持運作。若發電機或抽水幫浦故障，必須靠船隻或飛機從澳洲大陸送來替代品，否則大量貝苗不保。

因溫暖的Leeuwin洋流及孤立環境，該島保持乾淨原始的樣貌。戴維森直接將海水灌入養殖場，每天換水，將髒東西排出，確保幼苗在最好的生存環境下，長成養珠用貝苗。

與戴維森共事25年的專家克普（Derel Cropp）表示，除了乾淨水源，養殖場背後還有科學支持。 幼苗30至35天會長成貝苗（幼苗連接在貝殼上），這期間戴維森會檢查幼苗是否長出「貝殼腳」，若貝殼腳長出殼外並尋找附著點，就表示幼苗已長成貝苗。貝苗交給養珠業者前需觀察60天，再養兩年後才植入珍珠核。

放入珍珠核並不代表大功告成，珍珠核可能植入位置不當、被母貝排斥，四到五年才能採收黑珍珠。

戴維森有間培育五種藻類的養殖室，用以餵食幼苗。他花了五年才研究出餵食幼苗的藻類最佳比例。他2008年養出300萬個貝苗，接下來三年，卻一個貝苗都沒有養出來，因而花長時間鑽研。

戴維森讀完高一後，就開始工作，從事剪羊毛。進入珍珠產業前，他在油田工作，也捕過龍蝦。某天他在阿布洛霍斯發現黑蝶貝，啟發他養殖黑珍珠想法，1998年與兩名友人申請珍珠業執照。

黑蝶貝外，戴維森也養殖企鵝珍珠貝銷給餐廳。他計畫養殖Koi貝類、干貝、海膽以及海參，所有生物在當地都能找到，養殖不會破壞生態系統。

戴維森想將貝類、珍珠養殖結合觀光業，讓民眾乘船到當地小島觀光，了解他在做什麼，或許順便買顆珍珠。

養珠育苗業者戴維森（Murray Davidson）。圖／取自ABC網站
養珠育苗業者戴維森（Murray Davidson）。圖／取自ABC網站
分享
阿布洛霍斯群島。圖／取自westernaustralia.com
阿布洛霍斯群島。圖／取自westernaustralia.com
分享

澳洲海膽
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

墨西哥總統扮「羅賓漢」 法拍貪官的高級車濟貧

2019-05-25 12:56

真人版病嬌！21歲甜美日女多刀刺男 只因「太喜歡他」

2019-05-25 09:53

納粹記憶的兒童經典繪本：英國國民作家茱迪絲．克爾逝世

2019-05-25 11:38

日本漫畫登上大英博物館！從浮世繪到海賊王的藝術大觀

2019-05-25 09:33

適合川菜的白米 日本將香米進化成公主香

2019-05-25 11:09

蒙娜麗莎沒完工 專家：達文西恐有過動症

2019-05-24 19:05

10歲逃離納粹成難民 她創作這繪本傳世

2019-05-24 17:35

海中也能共乘 Uber潛艇帶人一探大堡礁之美

2019-05-24 16:29

66歲普亭又當爸？傳緋聞女友生雙胞胎男嬰

2019-05-24 14:24

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 13:59

聖母峰「塞車」：登山搶攻頂堵山路，3人衰竭死

2019-05-24 12:35

研究發現對80歲以上的年長者來說 生氣比悲傷更傷身

2019-05-20 16:07

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

下一輪中美磋商何時再談？陸慷這樣回

2019-05-24 16:02

影／父載女兒自助加油 靜電引爆現場一片火海

2019-05-24 13:33

喜歡他到受不了 日女刀刺愛慕對象被逮還露詭笑

2019-05-24 18:12

李光耀出櫃孫 與男友南非喜結良緣

2019-05-24 22:18

終局之戰致命錯誤…梅伊撐3年 一敗塗地

2019-05-25 00:09

IMF：川普對中加徵關稅 幾乎全由美企埋單

2019-05-24 14:39

回應美農民瀕臨破產 陸外交部酸言：中國同行深表同情

2019-05-24 15:49

深夜偷上無人列車 德國鐵路女職員穿制服拍AV遭解僱

2019-05-24 19:49

英相梅伊下台後　美媒稱這兩位「普友友」將主導英政壇

2019-05-24 23:16

川普：貿易戰很快會結束 陸：美停止錯誤再說

2019-05-24 14:03

道瓊開盤漲約150點 因川普說貿易戰有可能快速解決

2019-05-24 21:53

貿易戰掀女主播之戰！ 福斯女主播向央視女主播下戰帖

2019-05-25 09:26

中美貿戰擴大 Nike、Adidas等173家製鞋巨頭喊「災難」降臨

2019-05-24 18:32

脫歐挫敗、黨內逼宮 英相梅伊含淚下台

2019-05-25 00:17

脫歐案引不滿 梅伊強忍淚水宣布6月7日辭黨魁

2019-05-24 17:10

美貿易戰新武器 進出口管制齊發

2019-05-25 00:41

歐洲最佳拍片地 連郵差都超美 入鏡卻常當「替身」

2019-05-24 23:06

真人版病嬌！21歲甜美日女多刀刺男 只因「太喜歡他」

2019-05-25 09:53

下任英相？前外相強生呼聲高 硬脫歐恐搖擺

2019-05-25 00:21

蒙娜麗莎沒完工 專家：達文西恐有過動症

2019-05-24 19:05

善變狂人態度軟化？ 川普擬將華為納入貿易協議

2019-05-25 01:54

陸外交部駁斥龐培歐：意識形態分歧不必然阻礙合作

2019-05-24 15:49

脫歐終局之戰失手 英相梅伊江山易手

2019-05-24 22:40

英相梅伊：6月7日卸任 英鎊急升

2019-05-24 17:17

嗆辣裴洛西！只要三兩句 就讓川普哇哇叫

2019-05-24 13:38

102歲老奶奶成殺人犯 勒死病友的動機成謎

2019-05-24 16:00

1萬元請寵物保姆照顧愛犬 保母竟帶男人回家親熱

2019-05-24 15:00

印尼阿貢火山噴發 峇里島機場取消5航班

2019-05-25 09:29

66歲普亭又當爸？傳緋聞女友生雙胞胎男嬰

2019-05-24 14:24

美股收紅 道指在美中貿易戰憂慮下週線連5黑

2019-05-25 06:19

川普維安大陣仗 日動用歷來最多2.5萬警力

2019-05-24 18:33

波音737 MAX復飛在望 傳美FAA最快6月底批准

2019-05-24 19:25

Google再購紐約房產 買價是1996年的100倍

2019-05-24 15:00

英相梅伊將下台 歐盟：對脫歐協議立場不變

2019-05-24 21:26

兩大利空 國際油價周線重挫

2019-05-24 23:45

人造肉市場商機無限 十年後規模達1,400億美元

2019-05-24 18:12

二代鐵娘子梅伊黯然下台 不可能的任務換人接手

2019-05-24 22:57

說「川普準備不及普亭」 提勒森挨罵：笨得像石頭

2019-05-24 13:38

口水戰失控！川普飆：瘋婆子南西 波洛西：我替他禱告

2019-05-24 13:38

噁！美國屁孩做鬆餅加精液 成品送5師品嚐

2019-05-25 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top