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今年第二度 日再下修經濟展望

2019-05-25 02:26經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

日本政府今年來第二度下修經濟展望，再度點燃是否延後預計10月調漲消費稅的政策辯論。日本4月消費者物價則創下近三年來最大漲幅，不過多項因素讓外界對日本通膨率繼續回升的前景並不看好。

彭博資訊報導，內閣府24日在每月經濟報告中表示，在出口持續疲弱之際，工業生產和企業投資已經惡化。不過內閣府也表示，日本經濟仍持續以溫和步伐復甦，企業投資仍溫和成長。在彭博訪調分析師中，有四分之一認為日本政府下修經濟展望，會對調漲消費稅造成重大影響。

隨著全球經濟成長減緩和貿易緊張升高，各界開始對調漲消費稅展開辯論。雖然日本經濟第1季看來強健，但主要是因為進口下滑速度更甚出口、庫存和政府支出增加。上回2014年調漲消費稅重創了日本消費，那一年日本經濟大幅萎縮。

不過，日本經濟大臣茂木敏充並不理會這些推測，表示調漲消費稅勢在必行，「我們按照時程調漲消費稅的計畫沒有任何改變。」

另一方面，日本4月剔除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上升0.9%，符合市場預期。再剔除能源價格的核心-核心CPI則上升0.6%，升幅達到2016年6月來最大。物價上漲主因是日本史上最長十天連假前，出國旅遊價格上漲，以及汽油價格上揚。

物價上漲對日本銀行（央行）而言將是好消息，如此一來，央行將更不需要考慮增加刺激措施，但目前的通膨率距離2%目標仍遠。日本物價面臨最大的風險之一也是調漲消費稅，因可能影響消費。

彭博經濟學家增島雄樹則說，預料核心物價的漲幅在夏季前將會減緩，調降手機電信費用和降低教育成本等政策相關因素是主要原因。

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日本經濟消費稅通膨
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