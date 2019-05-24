分析師：亞馬遜不費吹灰之力 股價就能直衝3,000美元

2019-05-24 23:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



投銀Piper Jaffray表示，亞馬遜股價約在兩年內會漲到3,000美元，市值攀升至近1.5兆美元，且營運方式與現在相比沒什麼區別。

CNBC報導，分析師歐爾森（Michael Olson）於報告指出：「我們相信亞馬遜股價將在2021年中至2022年中之間，或在24至36個月內攀抵3,000美元。亞馬遜不必進行大型併購或大幅改變營運方式，股價就能升至該水準，我們對此有高度信心。」

歐爾森說，就算假設亞馬遜所有主要業務成長皆減速，並採計最保守的倍數，仍得出這個令人驚艷的結論。他採用分類加總估值法，發現亞馬遜的零售業務估值仍便宜，「調整亞馬遜雲端業務及廣告業務的價值後，發現該公司核心零售部門的價值被低估了」。

歐爾森解釋，可用兩種方式來估算亞馬遜零售業務的價值，一種視為傳統零售商，一種則和電子商務同業對照，這兩者的差別可能讓亞馬遜市值相差5,000億美元。根據23日收盤價計算，亞馬遜若漲至3,000美元，代表股價還有65%的上漲空間。