與美英金融高層談過 臉書傳明年推出加密貨幣

2019-05-24 23:08 中央社 倫敦24日綜合外電報導



英國廣播公司（BBC）今天報導，社群巨擘臉書與美國及英國金融監管機構聯繫，目的是在明年推出加密貨幣。

報導指出，臉書明年首季將在約12個國家，推出與一個新的數位支付系統合作的加密貨幣全球幣（GlobalCoin）。

據報導，臉書已和英格蘭銀行總裁卡尼（MarkCarney）及美國財政部官員談過，預計在今夏提出更詳細的計畫。

根據彭博和「華爾街日報」（Wall StreetJournal）等報導，相較於比特幣等較易波動的虛擬支付方式，臉書此貨幣將是與美元掛鉤的「穩定幣」。