人造肉市場商機無限 十年後規模達1,400億美元

2019-05-24 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



人造肉近來話題不斷，巴克萊銀行（Barclays）分析師看好這個剛萌芽的產業將在未來十年蓬勃成長，直呼「不敢相信這不是真正的肉」。

巴克萊農業、食物及餐飲業分析師預估，替代肉品市場在未來十年將迅速成長，可望在規模1.4兆美元的全球肉品市場搶下10%的市占，也就是1,400億美元。

分析師表示：「儘管我們認為目前要成功複製肉食消費者喜愛的特定料理有先天的障礙，例如丁骨牛排，但目前為止已研發出以植物性蛋白質製作的素牛絞肉、素肉腸以及素漢堡等產品，而且一推出就獲得消費者的正面回應。實驗室人造肉（lab-based）距離在超商推出還需要好幾年的時間，但替代肉品產品的市場正持續擴大，增速優於肉品市場，預料這股風潮將持續下去。」

雖然巴克萊警告，想在人造肉市場發展初期就進場投資仍有風險，但該市場擁有的潛在優勢遠超過傳統肉品市場。擁護這個極具發展潛力市場的人指出，素肉產品不會傷害任何動物，對環境負擔較小，也可望提供更健康的低鈉產品。

有鑑於人造肉產品擁有這些優勢，巴克萊表示，植物性蛋白質產品（或是實驗室人造肉）的市場機會，或許大於十年前問世的電動車。

人造肉市場的前景看好，美國業者Beyond Meat在三周前掛牌上市，上市首日股價狂飆160%，趕搭美企今年首次公開發行股票（IPO）的熱潮。