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連任路上的絆腳石？五張表看蔡英文經濟成績單

2019-05-24 14:08經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

彭博資訊今天（24日）發出在台記者宋金美和王慧馨撰寫的中文新聞，以五張圖表做為蔡英文任內的經濟成績單。報導指出，蔡政府執政這三年來，台灣總體經濟只能稱得上穩健，但「改革未落實到選民的荷包之前，已先得罪更多民眾」，連任之路充滿挑戰。

彭博訪問第一金投顧研究部協理留政鈺，提到代表散戶參與度的融資餘額偏低，外資持股則偏高，顯示股市上漲的果實多數由法人獲得，散戶不見得有賺到錢。留政鈺也表示，台股上漲主要是因為企業獲利成長，而企業獲利多數卻是因為海外布局，海外接單，尤其是電子業，主要投資在海外，這部分無助本地的就業和薪資成長，所以一般民眾感受不到。

表一：股市散戶退場
表一：股市散戶退場
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台灣去年民間投資成長1.46%，低於2018年GDP年增率的2.63%，而2017年的民間投資則是衰退1.09%，該年GDP為3.08%，對GDP的貢獻為負。彭博這篇報導指出，蔡英文政府今年推動「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已經有逾50家台商計畫回台投資，若這些投資可以落實，或許有助改善台灣長期的投資不足情況。

表二：民間投資不同調
表二：民間投資不同調
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台灣長期以來通膨低且穩定，主要歸功於政府對水、電、交通費的控制，不過一般民眾對物價的感受卻有截然不同的感覺。以外食費為例，過去10年的年增率僅一年低於整體消費者物價指數（CPI），其餘均較CPI高；買不起房的租屋族也必須面對房租連續九年上漲。

表三：物價感受差異大
表三：物價感受差異大
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蔡英文自豪的政績之一是幫勞工加薪三次，讓「22K」基本工資走入歷史。除了基本工資調漲，工業和服務業的每人每月經常性薪資去年成長2.58%，創2000年以來最大增幅。不過受軍公教年金改革上路的影響，民間消費年增率放緩至2.05%的六年新低。星展銀行分析師馬鐵英告訴彭博，年金改革的確衝擊到消費信心且引起民眾情緒反彈。

表四：民眾簡約少花錢
表四：民眾簡約少花錢
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針對高房價，蔡英文提出「安心住宅計畫」，規劃在八年辦理20萬戶只租不賣的社會住宅。截至去年底已經完工社會住宅只有1萬3700戶，今年估計將增加19%至1萬6,314戶。若想在2024年達標，未來四年的增速必須大幅加快。

表五：社會住宅進度落後
表五：社會住宅進度落後
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蔡英文社會住宅台商

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