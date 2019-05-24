臉書最近半年移除34億個假帳號 為前六個月兩倍

2019-05-24 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



【編譯胡夢瑋／綜合報導】臉書23日宣布，去年10月至今年3月移除34億個假帳號，為前六個月兩倍。幾乎所有假帳號在活躍使用前就被刪除。

美聯社報導，臉書假帳號劇增，多數假帳號在設立數分鐘內即被阻擋。臉書估計每月24億個活躍用戶中，5%為假帳號，約1.19億，比前六個月增加3%至4%。

臉書並表示，去年10月至今年3月期間移除了700萬筆違反仇恨言論政策的貼文、照片及其他內容。

臉書偵測假帳號的工具已進步，但有心者也加強嘗試創造假帳號以散播詐騙郵件、假新聞、不當內容。

臉書面對諸多挑戰，從假新聞、仇恨言論、臉書被利用來干預選舉，以至被用來在美國、緬甸、印度煽動暴力，源源不絕。

臉書雇用數千員工過濾貼文、照片、評論、影片有無違規，有的違規內容靠人工智慧技術揪出。不過，人力及人工智慧都會出錯，臉書曾被指控有政治偏見，也曾誤移除「討論」而不是「提倡」種族歧視的貼文。

白宮前科技政策顧問葛許（Dipayan Ghosh）說，臉書如果不更透明，外界無法得知其加強的自動審核機制是否更能防制假資訊。他認為，解決假資訊的長遠辦法是讓政府介入，強迫這些社群平台的運作和終端用戶隱私的保障透明化。

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）曾呼籲政府立法確定哪些內容應該認定為有害。然而，至少在美國，管控言論可能和憲法明定的言論自由衝突。