紐約油價重挫創下今年最大跌幅；金漲銅跌

2019-05-24 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



紐約市場原油期貨創下今年內最差單日表現，美中之間緊張關係的加劇，投資人蜂擁逃離風險資產。金價上漲，受貿易戰恐慌影響；銅價下跌，因美國製造業PMI 下滑引發需求前景疑慮。

原油期貨創下年內單日最大跌幅

紐約原油期貨周四大跌近6％，創12月24日以來最大跌幅。紐約７月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨價格結算價下跌3.51美元，至每桶57.91美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所，布倫特原油期貨下跌4.5％，收於67.76美元。

石油市場經歷了2019年以來最糟糕的一天，不僅是由於全球貿易前景日益黯淡，而且美國原油庫存大增引發對供應過剩的恐慌。

Tyche Capital Advisors LLC的商品基金經理Tariq Zahir表示，「看起來我們將陷入貿易戰，這真的會損害對原油的需求。」

Tradition Energy研究部副總裁Gene McGillian表示，「市場告訴我們，如果沒有足夠強勁的需求成長，65美元左右的價格水平是得不到有力支撐的」。

黃金大漲；銅下跌

紐約商品交易所6月交割黃金期貨價格上漲0.9%，收於每英兩1,285.40美元，本周連三日攀升。

截至紐約時間下午1點05分，白金收低0.7%，報799.50美元。奧迪計劃在2025年提供30多款電動汽車，這表明對柴油驅動汽車所使用催化轉換器中白金的需求將減少。

在LME市場，銅跌不到0.1%至每噸5,926美元，盤中一度觸及5,880美元，為自1月中旬以來最低。