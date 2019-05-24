道瓊跌近300點 市場憂心美中貿易對峙加劇拖累全球經濟

2019-05-24 07:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周四收跌，隨全球兩大經濟體對峙加劇，市場憂心全球經濟成長開始受累。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數收盤下跌1.2%，報2,822.24點。道瓊工業平均指數下跌286.14點，跌幅1.1%，報25,490.47點。那斯達克綜合指數下跌1.6%，報7,628.284點。費城半導體指數大跌1.7%。

標普500指數五個交易日下來有四天下跌，中國官媒《人民日報》發表兩篇評論文章，砲轟美國遏制中國企業。半導體、汽車、能源等容易受到貿易戰衝擊的股票下跌。

中國政府高級研究員預計中美貿易緊張局勢將持續到2035年，高盛也認為美中對峙持續的概率上升，野村認為貿易戰全面升級正演變為「基本情境」的預測。

讓市場雪上加霜的是，IHS Markit初報數據顯示，製造業景氣降至九年谷底。

FTSE Russell全球市場研究董事總經理 Alec Young表示，「持續疲弱的全球經濟數據以及美中恢復貿易談判的前景不明，令企業獲利展望蒙塵，並抑制風險偏好，」「市場已經反映嚴峻的現實，即貿易對峙很可能久拖不決。」

Meeshaert Financial Services基金經理人 Gregori Volokhine發布報告說：「這回投資人反映的不僅是貿易談判的推文和倒退的雜音，從最新數據看來美國經濟成長可能接近轉折。」

標普500指數各類股中，只有公用設施業和房地產兩個視為防禦性股票的類股上漲。

NetApp股價重挫8.1%，在標普500指數成份股中跌幅最大。這個數據儲存設備製造商預測本季獲利和營收不如市場所料。

美國10年期公債殖利率跌至2017年以來最低，影響金融股。花旗集團跌2%，美國銀行跌 2.6%，摩根大通跌2%。