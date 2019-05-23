親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

印度總理大勝連任 甘地家族少主落選

答詢像鬥嘴 宜縣長備詢沒關麥克風碎念「嘜擱害我」

美國盼複製歐盟網路隱私法 但非全盤接受

2019-05-23 23:13經濟日報 記者陳律安╱即時報導

歐盟具劃時代意義的網路隱私法「一般資料保護規則」（GDPR）於一年前上路，使大型科技業處於守勢。現在由於臉書、蘋果及Google等公司處理用戶個資的方式受持續且嚴密的審查，包括這些公司執行長在內的科技業高層呼籲美國聯邦層級也要有類似的「全面隱私立法」，以簡化遵循法規的負擔。

隱私權立法是少數美國會兩黨議員皆有共識的議題，有些州更跑在前頭，擬定自身的隱私法案。雖然科技業執行長紛紛讚揚GDPR，但也很快地看到其缺陷。

臉書執行長查克柏格於3月的部落格貼文表示：「當議員採行新的隱私法，我希望能解答一些GDPR沒有解決的問題。」

去年5月生效的GDPR統合了歐盟隱私法規，主要原則包括保障用戶存取並刪除自身資料的權利，並要求資料外洩須在72小時內通知當局，違者面臨2,000萬歐元罰款或罰年營收的4%，依金額較高者處罰。

目前當局尚未如某些人預期開出10億美元以上的罰單，而在實施的第一年內，法規的複雜度也使一些用戶和企業備感挫折。

美國的議員、遊說者、執行長試圖擷取GDPR好的部分，並捨棄最壞的部分。「企業圓桌會議」的科技及創新政策副總鄭安上月於華府受訪表示：「我們希望採行GDPR底下的保護措施，同時簡化遵循GDPR法規的負擔。」

鄭安說，知會網路用戶「選擇參加」（Opt-In）的網頁橫幅，會破壞瀏覽體驗，且GDPR的罰款對中小企業而言「相當龐大」。

鄭安指出，企業支持GDPR的許多保障個人權利的規定，包括資料透明度、更正、刪除、存取等，同時企業也廣泛支持一個能統合各區域隱私法規的共同框架，就像GDPR一樣。

加州去年已通過一個類似GDPR的隱私權法案，將於2020年生效，將對未揭露資料蒐集措施、或是未得到用戶同意而出售其個資的大企業，處以最高7,500美元的罰款。聯邦隱私權法規的癥結點之一是其位階是否須高於加州法規。費絲坦在內的一群加州民主黨參議員已表態，將不會支持一個會「弱化」加州法規的聯邦隱私權法案。

GDPR另一個被抨擊的點是，法務資源豐厚的大型科技業較易遵循法規、並承擔罰金，小型科技業則處於不利地位。

只要在歐盟內有客戶，就算企業總部設在歐盟之外，一樣要遵循GDPR。許多大科技業最終希望統一的隱私規範，無論是歐洲或其他法律皆行，因為這是保護隱私權最簡單的途徑，但短期內將難以達成國際協議。

美國希望複製歐盟GDPR的經驗。路透。
美國希望複製歐盟GDPR的經驗。路透。
分享

隱私權歐盟個資

相關新聞

影／陸客進來沒發大財 尼泊爾禁支付寶微信支付

2019-05-23 18:01

貿易戰持續 道瓊早盤跌逾300點

2019-05-23 22:51

傳第2季出貨量破紀錄 特斯拉股價早盤由黑翻紅

2019-05-23 22:40

中美貿易摩擦續纏投資人 亞股幾乎全倒

2019-05-23 20:01

航管局開會分析 波音737夏日將上空

2019-05-23 17:10

莫迪可望勝選 印度股市早盤上演慶祝行情

2019-05-23 15:48

不燒油發電 沙國向美國採購天然氣20年

2019-05-23 14:17

影／抓到了！破壞臭氧層氣體激增 因中國違法偷排

2019-05-23 13:35

氣囊無撞擊卻意外展開 本田在美召修近12萬SUV

2019-05-23 11:29

主戰場在中國 美國未準備好與歐盟展開貿易談判

2019-05-23 08:59

Fed會議紀錄顯示 續抱耐心利率不動

2019-05-23 08:58

美國整到的國家都做了這件事 專家：明年金價走強

2019-05-23 08:39

美元走高 會議紀錄顯示Fed將維持耐心步調

2019-05-23 07:43

反托辣斯案失利 高通股價崩跌11%

2019-05-23 07:29

美股收黑 高通被判違反反托拉斯法重挫近11%

2019-05-23 05:48

蘋果再成美中貿易戰夾心餅 獲利最糟恐掉近三成

2019-05-23 02:13

阻貶國幣 陸、韓、印尼央行出手

2019-05-23 01:03

伊爾艾朗專欄／貿易戰結局…全球經濟重組

2019-05-23 00:19

日出口連五黑 企業不悲觀

2019-05-23 00:17

英鎊對歐元 連貶13天

2019-05-23 00:17

英國鋼鐵破產 恐裁2.5萬人

2019-05-23 00:17

美判高通觸犯反托辣斯法 股價早盤暴跌逾10%

2019-05-23 00:16

戴姆勒CEO柴榷 將退休

2019-05-23 00:12

蝦皮在台爭氣 EBITDA轉正

2019-05-23 00:12

全球汽車業裁員速度 十年最快

2019-05-23 00:11

經濟解析／高通的最後審判日 也許已來臨！

2019-05-22 23:50

日本銷陸半導體產品 大減

2019-05-22 23:40

英國鋼鐵公司破產 數千員工憂飯碗不保

2019-05-22 22:46

美中科技緊張升高 美股22日開低

2019-05-22 22:23

高通被判觸犯反托辣斯法 聯發科等對手受惠

2019-05-22 22:08

阻貶本幣 中、韓、印尼央行有志一同

2019-05-22 19:39

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

印尼總統連任 股漲

2019-05-22 00:09

南韓5月出口 恐連六黑

2019-05-22 00:09

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10
看更多

熱門文章

影／抓到了！破壞臭氧層氣體激增 因中國違法偷排

2019-05-23 13:35

澳洲監視攝影機 拍到隕石從天而降驚人畫面

2019-05-22 23:32

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

2019-05-23 10:34

美國整到的國家都做了這件事 專家：明年金價走強

2019-05-23 08:39

經濟解析／高通的最後審判日 也許已來臨！

2019-05-22 23:50

華為副董徐直軍 在美被控竊取固態硬碟儲存技術機密

2019-05-23 09:40

美中貿易緊張局勢升溫 道瓊挫跌100點

2019-05-23 07:04

川普政府再出手！ 傳盯上「中國Siri」科大訊飛

2019-05-23 12:31

蘋果再成美中貿易戰夾心餅 獲利最糟恐掉近三成

2019-05-23 02:13

美股收黑 高通被判違反反托拉斯法重挫近11%

2019-05-23 05:48

英4青少年砸爛花25年製成鐵道模型 高齡創作者們哀嚎

2019-05-23 16:00

華為禁令拖累 美方制裁名單中有一家台資

2019-05-23 13:33

中美會不會恢復談判？大陸外交部、商務部這樣回應

2019-05-23 17:12

王毅：如果美方選擇極限施壓 中方堅決奉陪到底

2019-05-23 17:05

「絕不能被當成垃圾」菲律賓硬起來把加拿大垃圾趕回去

2019-05-23 18:27

貿易戰擴大 美原油跌破60美元、道瓊一度跌400點

2019-05-23 21:36

貿易戰變貨幣戰 楊應超：人民幣貶值出招也打不過美國

2019-05-23 12:50

繼華為之後 美國擬禁海康威視等5陸企

2019-05-22 23:57

影／陸客進來沒發大財 尼泊爾禁支付寶微信支付

2019-05-23 18:01

美擴大加徵中國商品關稅案 至少一個月後才會實施

2019-05-23 07:36

美國無意對伊朗開戰 國際油價下挫

2019-05-23 05:48

美減雇陸籍工程師 衝擊高科技產業

2019-05-23 00:01

華為在美國遭折磨 為什麼蘋果也會喊痛？

2019-05-23 17:14

輸到脫褲！印度國大黨黨魁拉胡爾甘地 丟掉老巢

2019-05-23 20:57

氣囊無撞擊卻意外展開 本田在美召修近12萬SUV

2019-05-23 11:29

三藩市74歲華裔婦晨運遇色魔 遭強拉入屋禁錮性侵5小時

2019-05-23 14:02

印尼總統連任 雅加達街頭暴動至少6死200傷

2019-05-23 00:09

官方學者爆內幕：阿根廷會晤後 美獅子大開口加價六倍

2019-05-23 13:41

美判高通觸犯反托辣斯法 股價早盤暴跌逾10%

2019-05-23 00:16

貿易戰從陸撤退 台商對美國詢問度變高了

2019-05-23 16:46

貿易戰下穩就業艱鉅 胡春華接燙手山竽

2019-05-23 10:52

美企在陸 傳遭非關稅報復

2019-05-22 23:49

川普會民主黨人不歡而散 眾院議長放話可能彈劾

2019-05-23 06:54

美擬再對中國商品加徵關稅 財長：至少要等30天

2019-05-23 04:46

涉違反美國禁令 13中國企業及個人遭制裁

2019-05-23 16:21

川普又有新戰局 民主黨要發動彈劾

2019-05-23 16:53

日本開放外勞 多數日企業仍無意願雇用

2019-05-23 10:45

電扶梯站單邊習慣難改 日本鐵道公司苦惱

2019-05-23 16:40

美國面臨「國家級威脅」 杜紫宸：科技戰不會畫下句點

2019-05-23 13:51

主戰場在中國 美國未準備好與歐盟展開貿易談判

2019-05-23 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top