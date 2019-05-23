美國盼複製歐盟網路隱私法 但非全盤接受

2019-05-23 23:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



歐盟具劃時代意義的網路隱私法「一般資料保護規則」（GDPR）於一年前上路，使大型科技業處於守勢。現在由於臉書、蘋果及Google等公司處理用戶個資的方式受持續且嚴密的審查，包括這些公司執行長在內的科技業高層呼籲美國聯邦層級也要有類似的「全面隱私立法」，以簡化遵循法規的負擔。

隱私權立法是少數美國會兩黨議員皆有共識的議題，有些州更跑在前頭，擬定自身的隱私法案。雖然科技業執行長紛紛讚揚GDPR，但也很快地看到其缺陷。

臉書執行長查克柏格於3月的部落格貼文表示：「當議員採行新的隱私法，我希望能解答一些GDPR沒有解決的問題。」

去年5月生效的GDPR統合了歐盟隱私法規，主要原則包括保障用戶存取並刪除自身資料的權利，並要求資料外洩須在72小時內通知當局，違者面臨2,000萬歐元罰款或罰年營收的4%，依金額較高者處罰。

目前當局尚未如某些人預期開出10億美元以上的罰單，而在實施的第一年內，法規的複雜度也使一些用戶和企業備感挫折。

美國的議員、遊說者、執行長試圖擷取GDPR好的部分，並捨棄最壞的部分。「企業圓桌會議」的科技及創新政策副總鄭安上月於華府受訪表示：「我們希望採行GDPR底下的保護措施，同時簡化遵循GDPR法規的負擔。」

鄭安說，知會網路用戶「選擇參加」（Opt-In）的網頁橫幅，會破壞瀏覽體驗，且GDPR的罰款對中小企業而言「相當龐大」。

鄭安指出，企業支持GDPR的許多保障個人權利的規定，包括資料透明度、更正、刪除、存取等，同時企業也廣泛支持一個能統合各區域隱私法規的共同框架，就像GDPR一樣。

加州去年已通過一個類似GDPR的隱私權法案，將於2020年生效，將對未揭露資料蒐集措施、或是未得到用戶同意而出售其個資的大企業，處以最高7,500美元的罰款。聯邦隱私權法規的癥結點之一是其位階是否須高於加州法規。費絲坦在內的一群加州民主黨參議員已表態，將不會支持一個會「弱化」加州法規的聯邦隱私權法案。

GDPR另一個被抨擊的點是，法務資源豐厚的大型科技業較易遵循法規、並承擔罰金，小型科技業則處於不利地位。