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傳第2季出貨量破紀錄 特斯拉股價早盤由黑翻紅

2019-05-23 22:40經濟日報 記者陳律安╱即時報導

特斯拉23日早盤由黑翻紅，一度漲近3.5%至199.46美元，原因是一項未經證實的報導指出，特斯拉執行長馬斯克在電郵中宣稱第2季交車數將相當強勁。在這項報導披露前，特斯拉股價一度跌深3.38%。

根據Teslarati.com，這封外洩的電郵暗示特斯拉本季交車數將破紀錄，超越去年第4季的數字。特斯拉的發言人並未立即對此評論。

特斯拉執行長馬斯克。路透。
特斯拉執行長馬斯克。路透。
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