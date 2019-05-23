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美中重啟貿易戰
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獨／不輸政治圈！他爆演藝圈鬥爭黑幕

和美水龍頭工廠大火 搶救中

全面貿易戰疑慮嚇跌油價、道瓊跌250點

2019-05-23 21:36經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美中貿易衝突愈演愈烈，貿易戰全面大打出手的疑慮加深，打擊經濟成長及原油需求展望，觸動道瓊23日開盤大跌250點，美國原油期貨價格跌破每桶60美元大關，為3月來首見。

紐約西德州輕原油期貨23日盤中大跌2.4%至每桶59.97美元，是八周來最低；倫敦布蘭特原油則跌1.76美元，報每桶69.23美元，是5月14日來首次跌破70美元價位。上周美國庫存意外增加470萬桶，增至2017年中來最高水準，升高油市供過於求顧慮。最近世界兩大經濟體貿易衝突急遽升高，已令人擔心將影響全球成長、進而削弱原油需求。

全球股市也欲振乏力，反映貿易戰顧慮持續發酵。道瓊期指23日早盤重挫250點，標普500也跌0.9%。

繼華府對中國電信設備巨人華為祭出封殺令後，報導傳出白宮另考慮切斷對五家中國監控設備製造商切斷技術供應，美中貿易戰況大有日益擴大之勢，升高市場悲觀氣氛。

華爾街經濟學家日益擔心美中貿易衝突可能演變成貿易戰全面開打。跡象顯示，美中衝突正從貿易和投資流動，擴大到科技戰，而且事態仍有持續擴散之勢。

野村（Nomura）經濟學家在研究報告中寫道：「過去兩周來，美中關係愈來愈來偏離軌道，一改之前有段時間表現看來穩定朝達成協議邁進的情況。我們不認為雙方能回到4月底時的處境。」

美中貿易戰擴大疑慮持續發酵，導致金融市場震盪加劇，紐約原油價格跌破60美元，道瓊...
美中貿易戰擴大疑慮持續發酵，導致金融市場震盪加劇，紐約原油價格跌破60美元，道瓊期指也重挫250點。美聯社
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