影／陸客進來沒發大財 尼泊爾禁支付寶微信支付

2019-05-23 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



尼泊爾21日正式宣布，境內禁用中國電子錢包「支付寶」與「微信支付」，以防大量湧入的陸客利用這個管道消費人民幣，導致政府收不到這筆海外收入、外匯持續流失，而當地中國公司還可藉此避稅。

《法新社》與《喜馬拉雅時報》（The Himalayan Times）報導，絕大多數陸客會在觀光區的飯店、餐廳與商店使用支付寶與微信支付。特別是中方旅遊業者的一條龍經營模式也出現在尼泊爾，不只陸客在中資店面使用中國電子錢包付款，在當地從事與經營旅遊業的中國人也會使用支付寶與微信支付。

根據報導，觀光旅遊業在2017年占尼泊爾全國經濟的7.8%，觀光消費更是尼泊爾的第三大海外收入，創造超過1百萬個就業崗位，2018年來訪遊客首度跨越百萬門檻，其中有超過15萬陸客，增幅達46.8%。加德滿都商業與觀光中心塔美區（Thamel）有一條街道，因中資旅館與餐廳林立，得到「中國城」的別名。

但由於中國電子錢包未在尼泊爾登記註冊，代表實際轉帳地點是在中國大陸境內進行，金流技術上從未經過尼泊爾的銀行管道。除陸客在當地消費無法登記為海外收入，也因為有關單位無法證明轉帳地點就在尼泊爾，當地中資企業可以完全不用繳稅。

尼泊爾央行發言人表示，禁用支付寶與微信支付是要避免相關犯法行為，也將對違規者發起刑事調查。一間當地茶館負責人表示，陸客經常詢問可用哪些電子錢包，央行禁令可能會導致業者丟掉客人。

《喜馬拉雅時報》4月中曾報導，陸客正成為該國第二大遊客來源。有鑑於中國民眾廣泛使用支付寶與微信支付，尼泊爾央行正在尋找合法化的途徑。如果背後的阿里巴巴與騰訊沒有在尼泊爾註冊，就應由在尼泊爾註冊的公司提供相關服務。