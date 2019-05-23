馬斯克隧道進軍賭城 預計9月動工

2019-05-23 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



馬斯克（Elon Musk）新創隧道無聊公司（Boring Company）日前與拉斯維加斯會議暨旅遊局（LVCVA）簽署一份地底隧道合約，計劃趕在2021年消費性電子展舉辦時如期通車，可望成為無聊公司第一個完工隧道。

科技網站The Verge報導，拉斯維加斯會議暨旅遊局23日以13比1的票數，同意與馬斯克旗下的無聊公司簽署一份價值4,860萬美元的合約。這項名為LVCC Loop的地底計畫，將包括兩條車行隧道、三座車站，及一條人行隧道。

LVCVA預期，地底隧道能趕在2021年1月消費電子展（CES）開幕時時派上用場。這項合約要求，在今年9月開始動工興建隧道，2020年11月前開始測試。

拉斯維加斯的隧道有望成為無聊公司第一起完工的建案。其他像連結芝加哥市與歐海爾國際機場價值10億美元的隧道，因為不受新任市長青睞，該建案可能胎死腹中；無聊公司在洛杉磯舉辦公開說明會，爭取連結道奇球場（Dodger Stadium）的隧道提案；華盛頓到巴爾的摩的工程提案則在進行環評。

彭博資訊報導，根據合約內容，LVCVA將依據工程進度支付款項。例如，工程正式啟動後支付2.65%資金，開鑿第一個車站後累計支付8.4%，以此類推。最後確認地底隧道的載運量達每小時4,400乘客，才會支付全額款項。支付建案的資金大部分源自LVCVA的普通基金，主要來自拉斯維加斯的旅館房間稅。