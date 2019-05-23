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歐元區5月製造業景氣萎縮惡化　經理人更悲觀

2019-05-23 17:27經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

調查顯示，歐元區企業本月成長幅度低於預期，主要受製造業萎縮情況惡化拖累，而且逐漸波及服務業。另外，德國企業信心5月下滑幅度超越預期，凸顯歐洲最大經濟體正失去動能。

IHS Markit公司23日公布，歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）初值上揚至51.6，稍高於4月的51.5，但低於路透分析師平均預估的51.7。這項數據被視為衡量經濟情況的有力指標，數值50為景氣的榮枯分界。

IHS Markit首席商業經濟學家威廉森表示：「我們不再期望第2季會有較強勁的成長。經濟正處於非常軟著陸的情況。」

威廉森說，數據顯示歐元區國內生產毛額（GDP）本季將成長0.2%，低於路透上月預估的0.3%增幅。

歐元區綜合PMI小幅上揚是因為衡量工廠生產的次指標從48升至49，部分原因是工廠完成舊訂單。然而5月製造業PMI初值已連四個月低於50，從47.9進一步下滑至47.7，代表製造業景氣萎縮情況惡化。此外，工廠經理人愈來愈悲觀，而且自2014年8月以來首度縮減員工規模。

此外，歐元區企業的前瞻指標也描繪出黯淡展望，包括整體新訂單疲軟、聘僱減緩且積壓的作業減少，至於樂觀程度則降至四年半低點。

德國經濟資訊研究院（Ifo）同日公布的德國企業信心指數在5月下滑至97.9，創四年多來最低水準，低於前月的99.2與市場預估的99.1，反映企業擔心全球貿易緊張情勢增溫，衝擊經濟展望。

Ifo院長菲斯特（Clemens Fuest）表示：「德國經濟依然欠缺動能。」他指出，經理人對當前企業狀況的評估降低，是企業信心下滑的主因。

另外，德國統計局公布的終值數據顯示，德國第1季國內生產毛額（GDP）較前季成長0.4%，主要因穩健的消費者支出帶動經濟脫離去年第4季的停滯情況。

調查顯示，歐元區的製造業景氣持續萎縮。（圖／路透）
調查顯示，歐元區的製造業景氣持續萎縮。（圖／路透）
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