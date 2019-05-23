華為在美國遭折磨 為什麼蘋果也會喊痛？

2019-05-23 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國政府卯起勁來打壓中國電信設備大廠華為，可能產生一個意外的受害者：矽谷科技巨人蘋果公司。中國民眾透過社群媒體呼籲抵制蘋果產品的聲浪逐漸高漲，可能對iPhone在大陸原已疲落的銷售落井下石。

華為過去一周來飽受煎熬，先是美國總統川普簽行政命令，禁止美商採購威脅美國國家安全的設備，顯然衝著華為而來；美國商務部隨即把華為打入出口黑名單，阻止美商對華為供貨。川普政府對華為正式下達封殺令，在世界各地觸動一連串骨牌效應，對全球產業造成的衝擊正陸續浮現。

美國科技巨人Google已表示，將切斷對華為的Android硬體與軟體服務支持；英國電信公司BT集團、Vodafone和EE都表明，基於Google的決定，將不會銷售華為支持5G技術的手機；日本三大行動電信公司也說，正重新考慮銷售華為一系列新智慧手機的計畫；英國IC設計公司安謀（ARM）也中止與華為業務往來，因為安謀的部分晶片設計內含美國技術，因此「將全面遵行美國政府宣布實施的最新規定」。

新聞網站Business Insider報導，一些人士擔心，華府出重手封殺這家中國科技公司，可能產生反效果：激起中國民眾把遷怒於在中國大陸營運的美國企業，iPhone製造商蘋果公司恐怕會首當其衝，成為中國報復運動下的犧牲者。

跡象顯示，中國民眾正準備給蘋果臉色看，分析師預測在美中貿易緊張急遽升高氛圍下，iPhone在大陸原己疲軟的銷售可能每況愈下。

瑞銀（UBS）在22日對客戶發布的研究報告中指出，倘若中國大陸捲起一波愛用國貨的民族主義浪潮，可能把不滿美國「虐待」華為的怒氣發洩在蘋果身上。

瑞銀說：「外國消費品在中國備受民族主義情緒打擊的情況，時有所聞。社群媒體可能扮演推波助瀾角色。這很可能是蘋果iPhone去年第4季在中國銷售表現變差的因素之一。儘管難以量化，我們的確認為，這是蘋果及其供應鏈面臨的一大風險。」

Business Insider上周報導即指出， 大陸社群媒體正「熱烈討論」川普對待華為的種種舉措。 BuzzFeed News也說，微網誌微博（Weibo）的使用者已發出抵制蘋果產品的呼聲。

這不是中國大陸第一次傳出抵制蘋果產品的威脅。早在去年12月華為財務長孟晚舟在加拿大遭逮捕時，中國一些民眾和公司就揚言拒買蘋果產品。當時，日經亞洲評論報導指出，一些中國公司甚至威脅要沒收員工的iPhone，並懲罰購買iPhone的雇員。

但研調機構IDC亞太區客戶端研究副總裁馬伯遠（Bryan Ma）對南華早報說：「會有一些懷有民族主義情緒的人士對美國貨說不。但對眾多其他用戶來說，這並不是那麼重要。」

然而，即使只是一小部分中國消費者對蘋果態度轉惡，也可能對蘋果公司構成重大傷害。蘋果今年1月出人意外發布財測預警，警告去年最末季營收比預期低7.6%，主因正是大陸銷售表現不如預期；蘋果今年頭三個月業績表現已改善，執行長庫克在上月法說會表示，這反映「美中貿易對話氣氛好轉」。