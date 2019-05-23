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航管局開會分析 波音737夏日將上空

2019-05-23 17:10台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國聯邦航管局召集各國學者前往安全會議，商討波音空難機型的改良狀況能否解除飛行禁...
美國聯邦航管局召集各國學者前往安全會議，商討波音空難機型的改良狀況能否解除飛行禁令。(photo on Wikimedia)
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因造成2起大型空難而被勒令停飛的波音737Max有可能在夏天重新上空！美國聯邦航管局（FAA）於23日舉行秘密會議，將邀請波音公司以及各國的專家進行該機種的安全評估，波音公司指出，他們已針對與衣航空難有關的Mcas（機動性）系統進行改良，而FAA表示，若該機種通過未來幾週將舉行的試飛測驗，有高機率能在夏天重新服役。

波音聲稱已改善

根據《英國廣播公司》報導，針對波音737Max機型五個月內2度發生大型空難，該新種機型遭禁飛，FAA日前宣佈將於23日舉行閉門秘密會議，商討該機型的安全措施是否達到解禁標準，與會者包含33國的專家、學者。

其中，波音公司聲稱，與衣航空難相關的機動性系統（Mcas）已獲得改善，目的是防止飛機以過高的角度俯仰。但不論波音公司如何表明立場，FAA表示本次會議上的安全分析會決定何時解禁。

安全仍為前提

雖然該會議內容尚未披露，但外媒認為，FAA將在未來幾週內對737Max進行試飛測試，若能成功試飛，意味著這架新機型將於夏季重回美國上空。同時，歐盟航準局也盼望波音公司能盡快改善，畢竟該公司是全球航空業的重要指標，讓負面消息纏身對全球航空業發展也會不利。

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波音空難歐盟

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