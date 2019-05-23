不燒油發電 沙國向美國採購天然氣20年

2019-05-23 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美聯社報導，沙烏地阿拉伯國營石油公司（Aramco）已和美國桑普拉能源公司（Sempra Energy）簽約購買液化天然氣，合約長達20年，反映全球能源市場局勢轉變。

Aramco在23日表示，每年將向桑普拉購買500萬噸液化天然氣，另外也將在德州雅瑟港（Port Arthur）開發中的液態天然氣出口設施進行25%股權投資。

Aramco執行長納瑟（Amin Nasser）表示，在全球液化天然氣占一席之地的長遠策略邁進重要一步。全球液化天然氣需求預期年成長4%，「我們看見市場機會，將持續尋找策略夥伴關係，以滿足逐漸上升的全球液化天然氣需求」。

美國能源資訊管理局（Energy Information Administration）表示，近十年大量開採天然氣，美國躍升為全球第四大液化天然氣出口國家，緊追卡達、澳洲、馬來西亞之後。2018年美國最大液化天然氣出口對象為南韓、墨西哥及日本。

雅瑟港設施是桑普拉能源在北美開發的五個場地之一，上個月取得聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission）建造及營運允許。

桑普拉執行長馬丁（Jeff Martin）說，「我們正在發展北美最大的液化天然氣出口基礎建設，目標是提供數百萬使用者更乾淨可靠的能源。與Aramco合作，有助廠房開發及將美國天然氣銷往全球市場」。

標普全球普氏（S&P Global Platts）天然氣與電力分析主管喬瑟（Ira Joseph）說，Aramco向桑普拉購買的天然氣很可能銷往歐洲以及拉丁美洲現貨市場。「這是沙烏地有史以來最大的液化天然氣投資」。