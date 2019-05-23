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影／抓到了！破壞臭氧層氣體激增 因中國違法偷排

2019-05-23 13:35聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

破壞臭氧層的關鍵化學物質「一氟三氯甲烷」（CFC-11）排放量，近年因不明原因急劇上升，最新環團調查報告指出，中國東北泡棉工廠就是罪魁禍首，恐導致臭氧層破洞癒合再延遲10年。

「一氟三氯甲烷」（CFC-11）原本主要用於製做絕緣隔熱泡棉，但後來科學家發現這種化學物質不但會嚴重破壞臭氧層，更是強效的溫室氣體，估計1噸的CFC-11就等於5000噸的二氧化碳。

世界各國在1987年簽署「蒙特婁議定書」（Montreal Protocol），原定自2010年起全球徹底停用停產CFC-11，研究指出，這樣做北半球的臭氧層破洞有望在2030年代完全復原，而在南極上空的臭氧層破洞也有望在2060年左右癒合，但2018年在《自然》（Nature）期刊上發表的一篇報告卻指出，CFC-11氣體排放量自2012年開始莫名上升，並指出排放源來自東亞某處，強調如果不採取任何行動，恐讓臭氧層破洞癒合再多等十年。

非政府組織環境調查局（Environmental Investigation Agency，EIA）對此展開地面調查。《自然》22日刊出最新報告，指出CFC-11氣體排放增加的禍首，主要來自中國河北與山東省的泡棉工廠，「21間公司中有18間承認使用CFC-11。他們也知道這是非法的，但不覺得有什麼關係。」

EIA報告指出，中國東北地區工廠排放CFC-11的量至少占了全球排氣增加量的40-60%，這次之所以能抓到排放來源，主要歸功於設在日韓的監測站。EIA估計，中國東北地區的排放量，在2012年之後增加了7000噸，但仍不清楚剩下的CFC-11氣體排放是來自哪裡，因其他地區的監視系統並不完善。

EIA目前已經將取得的證據提供給中國當局和蒙特婁公約官員。中國當局聲稱已經開始嚴加查辦非法製造商，《BBC》報導，2018年11月河南省就有多人因持有高達30噸的CFC-11而遭逮捕。

這次之所以能抓到排放來源，主要歸功於設在日韓的監測站。EIA估計，中國東北地區的...
這次之所以能抓到排放來源，主要歸功於設在日韓的監測站。EIA估計，中國東北地區的排放量，在2012年之後增加了7000噸，但仍不清楚剩下的CFC-11氣體排放是來自哪裡，因為其他地區的監視系統並不完善。圖擷自BBC
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破壞臭氧層的關鍵化學物質「一氟三氯甲烷」（CFC-11）排放量，近年因不明原因急...
破壞臭氧層的關鍵化學物質「一氟三氯甲烷」（CFC-11）排放量，近年因不明原因急劇上升，最新環團調查報告指出，中國東北泡棉工廠就是罪魁禍首，恐導致臭氧層破洞癒合再延遲10年。圖片擷取YouTube/EIAEnvironment影片
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臭氧層南極BBC

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