逹拉斯Fed總裁：利率適當 經濟成長率可望在2.25%-2.5%

2019-05-23 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）22日指出，他相信美國經濟今年可望以2.25%到2.5%的速度堅實成長，通膨上升到聯準會所設的目標，使得目前的利率水準恰到好處。

卡普蘭認為，現在尚難斷言美國加徵中國商品關稅對美元或美國通膨會造成何等影響。