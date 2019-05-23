華為副董徐直軍 在美被控竊取固態硬碟儲存技術機密

2019-05-23 09:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



華爾街日報周三（22日）引用法庭文件報導，美國矽谷一家晶片新創公司控告華為副董事長徐直軍，指他涉嫌參與竊取商業機密。

華爾街日報說，這家新創公司名為CNEX，該公司指控華為多年來透過中國廈門大學的幫助，涉及竊取CNEX有關固態硬碟（SSD）的儲存技術。官司定在下個月3日在德州東區聯邦法院開庭審理。

華為對華爾街日報就此指控的採訪不置評論，但依據華為向法院提交的文件顯示，華為否認了此項指控。路透向CNEX詢問，亦未獲評論。