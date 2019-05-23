親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

美中貿易戰燒出最狂電視台 節目播出像派彩觀眾4字神回

華為副董徐直軍 在美被控竊取固態硬碟儲存技術機密

2019-05-23 09:40經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

華爾街日報周三（22日）引用法庭文件報導，美國矽谷一家晶片新創公司控告華為副董事長徐直軍，指他涉嫌參與竊取商業機密。

華爾街日報說，這家新創公司名為CNEX，該公司指控華為多年來透過中國廈門大學的幫助，涉及竊取CNEX有關固態硬碟（SSD）的儲存技術。官司定在下個月3日在德州東區聯邦法院開庭審理。

華為對華爾街日報就此指控的採訪不置評論，但依據華為向法院提交的文件顯示，華為否認了此項指控。路透向CNEX詢問，亦未獲評論。

據了解，位於加州的CNEX致力研發改進資料中心固態硬碟的儲存技術，從2017年開始就與華為發生爭端。

華為副董事長徐直軍在美被控竊取商業機密。（聯合報系資料照片）
華為副董事長徐直軍在美被控竊取商業機密。（聯合報系資料照片）
分享

華爾街矽谷廈門

相關新聞

Fed會議紀錄顯示 續抱耐心利率不動

2019-05-23 08:58

美國整到的國家都做了這件事 專家：明年金價走強

2019-05-23 08:39

美元走高 會議紀錄顯示Fed將維持耐心步調

2019-05-23 07:43

反托辣斯案失利 高通股價崩跌11%

2019-05-23 07:29

美股收黑 高通被判違反反托拉斯法重挫近11%

2019-05-23 05:48

蘋果再成美中貿易戰夾心餅 獲利最糟恐掉近三成

2019-05-23 02:13

阻貶國幣 陸、韓、印尼央行出手

2019-05-23 01:03

伊爾艾朗專欄／貿易戰結局…全球經濟重組

2019-05-23 00:19

日出口連五黑 企業不悲觀

2019-05-23 00:17

英鎊對歐元 連貶13天

2019-05-23 00:17

英國鋼鐵破產 恐裁2.5萬人

2019-05-23 00:17

美判高通觸犯反托辣斯法 股價早盤暴跌逾10%

2019-05-23 00:16

戴姆勒CEO柴榷 將退休

2019-05-23 00:12

蝦皮在台爭氣 EBITDA轉正

2019-05-23 00:12

全球汽車業裁員速度 十年最快

2019-05-23 00:11

經濟解析／高通的最後審判日 也許已來臨！

2019-05-22 23:50

日本銷陸半導體產品 大減

2019-05-22 23:40

英國鋼鐵公司破產 數千員工憂飯碗不保

2019-05-22 22:46

美中科技緊張升高 美股22日開低

2019-05-22 22:23

高通被判觸犯反托辣斯法 聯發科等對手受惠

2019-05-22 22:08

阻貶本幣 中、韓、印尼央行有志一同

2019-05-22 19:39

高通盤前股價暴跌12% 法官判收取過高授權費

2019-05-22 18:45

韓元慘淪表現最糟亞幣 韓召開緊急會議力阻貶勢

2019-05-22 17:51

美禁令發酵 日商軟銀、KDDI暫緩銷售華為新機P30 lite

2019-05-22 14:42

外派日本人員待遇冠亞洲 台灣排第7

2019-05-22 14:38

美國農民不想種 穀物價看漲

2019-05-22 14:20

遭性騷擾員工大反撲 麥當勞面臨25起新訴訟

2019-05-22 13:33

特斯拉又降價 引發吸引力降低和現金短缺疑慮

2019-05-22 13:28

聯準會決策成員布拉德：現在談降息為時過早

2019-05-22 12:26

紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58

外派人員待遇 日本在亞洲第一

2019-05-22 10:50

日本出口連五跌 但製造業信心改善

2019-05-22 08:47

美航空業夏季載客 將創高

2019-05-22 00:10

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

印尼總統連任 股漲

2019-05-22 00:09

南韓5月出口 恐連六黑

2019-05-22 00:09

三利空…亞洲航空業者有壓

2019-05-21 23:23

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10
看更多

熱門文章

一夜致富！窮男寄出一盒DNA 繼承20億莊園變富豪

2019-05-22 18:41

愛上小姨子！他蓋泳池埋屍體 殺妻命案反曝光

2019-05-22 11:35

華為真的輸了嗎？中國愛國情緒高漲 蘋果迷換邊站！

2019-05-22 12:02

澳洲監視攝影機 拍到隕石從天而降驚人畫面

2019-05-22 23:32

影／貿易戰讓美國鞋價漲多少？鞋商一項一項算給你看！

2019-05-22 14:21

穿過神祕隧道 來到全美最擁擠的超「宅」 小鎮

2019-05-22 12:29

美國封殺華為若引中國報復 蘋果全年獲利恐崩跌29%

2019-05-22 17:20

經濟解析／高通的最後審判日 也許已來臨！

2019-05-22 23:50

佛里曼：美中一起成長或一起變窮？此刻是關鍵

2019-05-22 15:18

美國整到的國家都做了這件事 專家：明年金價走強

2019-05-23 08:39

川普捏到軟肋 中國高科技還是太依賴美國晶片

2019-05-22 17:38

美中科技緊張升高 美股22日開低

2019-05-22 22:23

美中貿易緊張局勢升溫 道瓊挫跌100點

2019-05-23 07:04

傳暫停華為業務 安謀：我們正遵守美國規定

2019-05-22 21:08

蘋果再成美中貿易戰夾心餅 獲利最糟恐掉近三成

2019-05-23 02:13

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

2019-05-23 10:34

王毅：美國打壓華為是典型的經濟霸凌行為

2019-05-22 21:19

美股收黑 高通被判違反反托拉斯法重挫近11%

2019-05-23 05:48

瞳孔驚見「鬼影般白光」生活照揭女童患癌 醫生：眼有白點要注意

2019-05-22 15:27

廠商已規劃離中 貿易戰更加速動作

2019-05-22 15:34

華為副董徐直軍 在美被控竊取固態硬碟儲存技術機密

2019-05-23 09:40

不只華為！美國考慮列5家中國企業入黑名單

2019-05-22 16:34

美擴大打壓中國「國家隊」？考慮封殺海康威視等公司

2019-05-22 13:00

高通被判觸犯反托辣斯法 聯發科等對手受惠

2019-05-22 22:08

繼華為之後 美國擬禁海康威視等5陸企

2019-05-22 23:57

美判高通觸犯反托辣斯法 股價早盤暴跌逾10%

2019-05-23 00:16

MeToo運動後 60%男主管不敢與女員工單獨會面

2019-05-22 14:58

美擴大加徵中國商品關稅案 至少一個月後才會實施

2019-05-23 07:36

特斯拉又降價 引發吸引力降低和現金短缺疑慮

2019-05-22 13:28

美擬再對中國商品加徵關稅 財長：至少要等30天

2019-05-23 04:46

改編地道戰歌詞 「貿易戰之歌」大陸網路爆紅

2019-05-22 11:27

過度依賴美晶片 紐時：華為禁令凸顯大陸軟肋

2019-05-22 14:21

美減雇陸籍工程師 衝擊高科技產業

2019-05-23 00:01

美國無意對伊朗開戰 國際油價下挫

2019-05-23 05:48

美農民考慮出險不種作物 穀物價格看漲

2019-05-22 11:13

大陸美國商會：近半會員遭遇非關稅報復措施

2019-05-22 11:54

川普會民主黨人不歡而散 眾院議長放話可能彈劾

2019-05-23 06:54

高通盤前股價暴跌12% 法官判收取過高授權費

2019-05-22 18:45

韓元慘淪表現最糟亞幣 韓召開緊急會議力阻貶勢

2019-05-22 17:51

英國鋼鐵公司破產 數千員工憂飯碗不保

2019-05-22 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top