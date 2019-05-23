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Fed會議紀錄顯示 續抱耐心利率不動

2019-05-23 08:58經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

最新公布的美國聯準會Fed）政策會議紀錄顯示，Fed決策官員同意目前保持「耐心」的做法會再持續一段時間，不需要升息或降息。

聯準會公布4月30日到5月1日的會議紀錄，內容同時發現，與會決策官員深入討論了如何對持有的數兆美元證券機制做最佳配置，以因應美國經濟未來走下坡的可能。

會議記錄指出，Fed委員們認為，保持耐心在一段時間內仍舊適當，不必上調或下調目前的2.25%-2.5%的目標利率區間。

這項會議係在川普未調高中國商品、再度升高美中貿易緊張之前召開。有分析師認為，貿易戰火重燃，可能會大大改變聯準會對美國經濟前景的看法。

美國聯準會主席鮑爾。 歐新社
美國聯準會主席鮑爾。 歐新社
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