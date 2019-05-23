反托辣斯案失利 高通股價崩跌11%

2019-05-23 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯邦法院判決，晶片製造商高通以中斷供給為威脅，收取過高的授權費，抑制智慧手機晶片市場的競爭。判決出爐後，高通股價應聲重挫，周三收跌近11%。

高通的商業模式可能因這項判決改變，並影響智慧手機產業。

這起訴訟是美國聯邦貿易委員會（FTC）在2017年提出，指控高通觸犯反托辣斯法，高通料將上訴。