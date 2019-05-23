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反托辣斯案失利 高通股價崩跌11%

2019-05-23 07:29經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國聯邦法院判決，晶片製造商高通以中斷供給為威脅，收取過高的授權費，抑制智慧手機晶片市場的競爭。判決出爐後，高通股價應聲重挫，周三收跌近11%。

高通的商業模式可能因這項判決改變，並影響智慧手機產業。

這起訴訟是美國聯邦貿易委員會（FTC）在2017年提出，指控高通觸犯反托辣斯法，高通料將上訴。

加州聖荷西美國地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）表示，高通索取不合理的專利授權費並排除對手，傷害競爭對手、代工生產商（OEM）及消費者。判決要求高通須以合理價格重新協商授權協議，不得威脅切斷供應，並要求高通未來七年需接受監督，確保其遵守判決。

高通在托辣斯案中失利，周三股價重挫11%。 路透
高通在托辣斯案中失利，周三股價重挫11%。 路透
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