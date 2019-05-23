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蘋果再成美中貿易戰夾心餅 獲利最糟恐掉近三成

2019-05-23 02:13經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美股22日開低走低，主要受美中貿易衝突持續擴大的利空拖累，蘋果公司（Apple）跌幅更深，盤中一度跌逾2%，那斯達克綜合指數最深跌0.6%，蘋果顯然比大盤受創還深。高盛集團分析師表示，若中國以禁止蘋果產品做為報復美國的手段，這場美中貿易戰可能讓蘋果的獲利受到嚴重傷害。

CNBC報導，高盛分析師霍爾（Rod Hall）在報告中表示，若蘋果的產品在中國大陸被禁，蘋果的獲利將可能下滑29%。

蘋果的中國事業在上季的營收中的占比超過17%，達到102.2億美元。

霍爾說：「如果中國限制iPhone在當地生產，我們不認為蘋果有辦法一接到通知就有辦法馬上把大量iPhone的產量轉移出中國。我們認為蘋果就要準備加速生產新iPhone的時候，以便準備在秋季推出新機，迎接年底購物旺季來臨，因此即使是短期將影響產量的動作，也將可能對該公司造成長期的影響。」

霍爾也提到，中國的科技生態系統和當地的就業，也可能因為蘋果產品被禁而受到打擊。蘋果大部分的供應鏈都位在中國，包括由富士康執行的iPhone最後組裝。

蘋果股價截至21日收盤為止的一個月來已下跌近10%，那斯達克阨也不過跌近3%。美國本月稍早對中國價值2,000億美元產品提高關稅，中國也對600億美元美國進口品實施報復性關稅。

高盛分析師預測，若中國以禁止蘋果產品做為貿易戰報復美國的手段，將使蘋果獲利下滑近...
高盛分析師預測，若中國以禁止蘋果產品做為貿易戰報復美國的手段，將使蘋果獲利下滑近30%。 美聯社
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