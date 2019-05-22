經濟解析／高通的最後審判日 也許已來臨！

2019-05-22 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊評論指出，美國一位聯邦法官或許已辦到蘋果公司以及多國政府所辦不到的事：迫使高通公司（Qualcomm）改變商業行徑。

美國地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）21日宣判，這家總部在聖地牙哥的晶片公司觸犯反托辣斯法，因為運用非法手段壓制手機數據晶片市場競爭，並且拿技術專利授權綁自家晶片銷售。

彭博科技專欄作家歐梵德（Shira Ovide）表示，這項判決直接刺向高通備受爭議的商業模式。高通製造讓智慧手機與網際網路相連的晶片，是生產現代智慧手機所不可或缺的要素，但高通大部分的獲利是靠收取權利金賺得，也就是把自家專利技術授權給手機和其他運算裝置的製造商，並向他們收取費用。

可議的是，根據高通訂的授權條件，即使某智慧手機製造商用的不是高通的晶片，仍然必須付費給高通，而且高通是按照智慧手機的銷售價格收取權利金，而不是依照高通數據晶片的製造成本計費。

這種商業行徑引起非議，並促使蘋果公司、對手晶片公司以及監管機構採取法律行動。美國聯邦貿易委員會（FTC）兩年前就針對這點而對高通提出訴訟，指控這種商業安排讓高通有權索取過高的專利權利金，並以不公平手段降低對手貨的吸引力。目前為止，高通還挺得住對該公司商業模式的每一樁訴訟挑戰，甚至還能擊退博通（Broadcom）發動的敵意併購攻勢，不然高通做生意的方式可能已有所改變。

回應高蘭惠對這樁FTC反托辣斯案的判決結果，高通22日表示將提出上訴，而且不同意她「對事實的詮釋和適法性的認定」。該公司長久來宣稱訂價公允、商業模式並不異常、賺得的收入會再投資開發未來的技術以協助產業和顧客，而且行動晶片市場仍不乏競爭。

歐梵德指出，如果高蘭惠的判決不被推翻，代表或許早就該算總帳的高通「最後審判日」已來臨。高通或許不得不調降權利金、重寫與每一家客戶訂定的合約，並且打開智慧財產寶庫與對手晶片公司分享。

4月與蘋果和解另一樁類似官司時，高通股價飆漲。兩周前，高通發給高階主管股票獎勵，犒賞他們在終結與蘋果訴訟戰的傑出表現。如今這些獎賞顯得很尷尬。高通22日早盤股價重挫逾10%。與蘋果和解似乎顯示高通的權利金費率架構和商業模式基本上仍完好無損。但高蘭惠的判決顯示，情況未必是如此。

這項判決來的時機對高通再糟不過。全球智慧手機銷售欲振乏力，已拖累高通和其他手機元件銷售商的營收表現。而且，包括高通及其客戶在內，廠商紛紛計劃迎接5G時代，而這項判決將為這個過渡期平添更多不確定性。