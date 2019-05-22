美中科技緊張升高 美股22日開低

2019-05-22 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美中科技衝突加劇，拖累歐洲和美國股市22日同步走低。 歐新社 分享 facebook

美中科技衝突加劇，拖累歐洲和美國股市22日全面走軟。除了在白宮據傳考慮封鎖中國的監視器業者後，智慧手機晶片大廠高通（Qualcomm）暴跌逾10%，也拖累美股走低。

美國聯邦法官21日判決高通違反托辣斯法，認為高通利用市場主導地位收取過高授權費，高通股價應聲爆跌。道瓊歐洲Stoxx 600指數中則以銀行和汽車類股跌幅最深。

零售類股也面臨壓力，因為公司上季獲利不如預期，美國零售商羅威（Lowe's）和諾斯壯百貨（Nordstrom）的獲利均不如預期，但目標百貨（Target）一枝獨秀，帶動股價大漲，受惠於銷售優於預期。