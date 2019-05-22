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高通被判觸犯反托辣斯法 聯發科等對手受惠

2019-05-22 22:08經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯邦法官判高通（Qualcomm）觸犯反托辣斯法，並下令採取救濟措施，可能有...
美國聯邦法官判高通（Qualcomm）觸犯反托辣斯法，並下令採取救濟措施，可能有助推升聯發科等競爭對手數據晶片的需求 。路透
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華爾街日報報導，美國聯邦法官21日判高通非法壓制手機晶片市場競爭，並利用市場支配地位收取過高授權費。這項判決可能迫使高通改變商業模式，並撼動智慧手機產業。台灣的聯發科（MediaTek）可能受惠。

加州聖荷西美國地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）21日晚間宣布這項判決，支持美國聯邦貿易委員會（FTC）在此案的立場。FTC在2017年1月對高通提起反托辣斯訴訟，理由是高通運用「反競爭」手段維持在手機數據晶片的壟斷地位。

高通一個月前已和蘋果就另一樁類似案件達成和解，蘋果同意繼續付授權費給高通。雙方和解後，一些投資人原以為審理這樁FTC訴訟案的這位法官立場已軟化，不料情況並非如此。

高蘭惠表示，高通觸犯反托辣斯法，索取高得不合理的專利授權費並排除對手。她並質疑高通依據智慧手機售價收取一定百分比權利金的索費數十億美元的行為。

她在判決書中寫道，「多年來高通的授權行為已窒礙CDMA與高階LTE數據晶片市場競爭」，並在過程中傷害數據晶片市場競爭對手、代工生產商（OEM）及最終用戶。她並指出，由於高通在開發5G手機用的數據機晶片居於領先，這種反競爭行為有持續下去之虞。

這位法官下令，高通須與客戶議定或重新議定排除不公平行為（例如威脅要切斷晶片供應）的授權協議；高通也必須以公平、公允的價格，把專利授權給晶片製造對手；而且，高通不得和蘋果這類智慧手機製造商簽署排他性供應協議，攔阻這些手機廠商採購高通競爭對手的晶片。

高蘭惠說，未來七年期間，高通須接受監督，以確保該公司遵守上述救濟措施。

高通未立即回應，但預料可能提出上訴。高通股價22日早盤暴跌11.2%。

高蘭惠的判決使高通展望蒙上陰影，因高通長久來專利授權收入超過晶片銷售額。另一方面，此判決可能使蘋果和其他智慧手機製造商的成本降低。

高蘭惠判高通須把對手機產業不可或缺的一些專利技術授權給對手晶片供應商，意味高通可能被迫放棄對多達400美元手機售價的銷售額抽取5%權利金，改為根據數據晶片約15至20美元的成本訂定權利金價格。

華爾街日報報導，FTC在這樁訴訟獲勝，可能助長高通競爭對手的數據晶片需求，包括聯發科。分析師指出，多年來這些對手晶片吸引力較低，部分因素是手機廠商在購買晶片的同時，仍須付高額專利授權費給高通。高蘭惠提到，許多供應商因難以贏得訂單而退出數據晶片市場，而聯發科這些未退出的同業也因高通行為難以在市場上競爭。

專利華爾街金價高通

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