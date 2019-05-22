阻貶本幣 中、韓、印尼央行有志一同

2019-05-22 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



從北京、首爾到雅加達，亞洲各國央行正紛紛採取行動阻貶國幣，以因應美中貿易戰升溫打擊出口和經濟成長。

彭博資訊報導，中國、南韓和印尼等國央行22日不約而同採取行動捍衛國幣，以阻止隨美中貿易戰升高而加劇的貶勢。本月亞洲貨幣普遍對美元走軟，傳統上被視為安全避風港的日圓是少數例外。

首爾Kiwoom證券市場策略師金由美（音譯）說：「中國當局正試圖阻貶人民幣，因為他們明白，此區資本外流所造成的傷害，將大於貨幣貶值帶來的貿易利益。這對亞洲其他央行也適用，在前景不明時尤然。」

中國人民銀行（央行）連續第三天把人民幣匯率中間價訂在比預期強的水準。在岸人民幣只准在升或貶2%的區間浮動。提高參考匯率，有助止住人民幣對一籃貨幣的貶勢。本月迄今人民幣已對美元貶值約2.5%，逐步接近7比1的重要心理關卡。

南韓官員也召開緊急會議，研商韓元匯率遭扭曲的對策，是目前為止因應韓元貶勢最堅定的行動。央行官員說，韓元短期貶幅過大，與經濟基本面不符。財政部官員表示，政府近期也將緊急會商此事。消息傳出，今年來表現為亞幣中最弱的韓元22日挺升0.1%，報1,193.15韓元兌1美元。