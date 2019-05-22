韓元慘淪表現最糟亞幣 韓召開緊急會議力阻貶勢

2019-05-22 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



韓元過去一個月來重貶逾4%，南韓當局據傳將召開緊急會議應對。（圖／路透） 分享 facebook

隨著美中貿易戰衝擊匯市，引發韓元過去一個月來重貶逾4%，也成為今年來表現最糟的亞洲貨幣，南韓當局22日傳出將召開緊急會議，討論匯市遭扭曲的情況，是繼本月至少八度口頭干預市場以來試圖阻貶韓元的最強力措施。

一名南韓央行官員表示，韓元在短時間內跌勢過度劇烈，其弱勢程度已超過基本面。另一名財政部官員表示，相關部會即將開會討匯率扭曲問題。

另外，四名首爾外匯交易員表示，市場揣測南韓當局在干預市場，韓元22日尾盤升值近0.1%至1,193.6韓元兌1美元，盤中由貶轉升，先前一度貶值近0.2%至1.196.67韓元兌1美元。

在美中貿易戰升級之際，韓元本月貶值約2.1%，逼近1美元對兌1,200韓元關卡。韓元是今年來表現最差的亞洲貨幣，主要受到晶片出口大幅減緩衝擊，且貿易戰也讓南韓經濟前景蒙上陰影。

首爾友利銀行首席經濟學家Min Gyeong-won表示：「美中協商沒有正面消息、南韓本地土是氛圍轉向負面，且美元持續升值。」他說，南韓當局的警告可能已來得太遲，交易人士已設定要賣出韓元，直到觸及1,200韓元關卡。

韓元對美元匯率一個月來貶值4.3%，遠超過台幣同期間貶值2.1%的幅度。但台幣近日隨著外資撤離而貶勢加劇，近五日重貶1.4%，為同期間表現最糟亞幣。

南韓財政部和央行本月已至少八次口頭干預市場，近幾天來措辭變得更加強烈。